Видеофакт: Во время пресс-конференции Мадуро выключился свет

Видеофакт: Во время пресс-конференции Мадуро выключился свет1
- 9.02.2019, 17:08
- 1,153
Диктатор Венесуэлы давал пресс-конференцию иностранным СМИ.
Во время пресс-конференции Николаса Мадуро в президентском дворце в Каракасе выключился свет.
В момент отключения электричества диктатор Венесуэлы давал пресс-конференцию иностранным СМИ.
Как сообщают РИА «Новости», это произошло из-за аварии на станции «Санта-Моника», из-за которой районы городов Санта-Моники, Лос-Просереса и Каракаса остались без света.
Мадуро отключили свет прямо во время трансляции.— Nasha Canada🇨🇦Наша Канада (@NashaCanada) February 9, 2019
Проклятые мадурофобы! pic.twitter.com/bHzY0gWCrC