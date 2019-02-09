закрыть
9 февраля 2019, суббота, 17:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите свободную Беларусь!
Рубрики

Видеофакт: Во время пресс-конференции Мадуро выключился свет

1
  • 9.02.2019, 17:08
  • 1,153
Николас Мадуро

Диктатор Венесуэлы давал пресс-конференцию иностранным СМИ.

Во время пресс-конференции Николаса Мадуро в президентском дворце в Каракасе выключился свет.

В момент отключения электричества диктатор Венесуэлы давал пресс-конференцию иностранным СМИ.

Как сообщают РИА «Новости», это произошло из-за аварии на станции «Санта-Моника», из-за которой районы городов Санта-Моники, Лос-Просереса и Каракаса остались без света.


популярное за неделю

Мнение

Борьба нанайских мальчиков
Борьба нанайских мальчиков Константин Скуратович
Платите и пляшите
Платите и пляшите Ирина Халип
Как Кремль оказался в неудобном положении
Как Кремль оказался в неудобном положении Андрей Пионтковский
Нету Интернета
Нету Интернета Антон Орехъ