Видеофакт: Во время пресс-конференции Мадуро выключился свет 1 9.02.2019, 17:08

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Николас Мадуро

Диктатор Венесуэлы давал пресс-конференцию иностранным СМИ.

Во время пресс-конференции Николаса Мадуро в президентском дворце в Каракасе выключился свет.

В момент отключения электричества диктатор Венесуэлы давал пресс-конференцию иностранным СМИ.

Как сообщают РИА «Новости», это произошло из-за аварии на станции «Санта-Моника», из-за которой районы городов Санта-Моники, Лос-Просереса и Каракаса остались без света.