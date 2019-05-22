Чиж 20 лет незаконно был владельцем минского «Динамо»? 10 22.05.2019, 17:57

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Юрий Чиж

Суд удовлетворил иск управления Мингорисполкома.

Экономический суд Минска удовлетворил иск управления спорта и туризма Мингорисполкома, которое требовало признать недействительным решение ЗАО «ФК «Динамо-Минск» о выпуске 108 простых акций, принятое в декабре 1999 года и оформленное протоколом № 10. Иск был рассмотрен в среду, передает tut.by.

Такое решение озвучил судья Угрин. «Трайпл» может обжаловать решение в установленном порядке.

Напомним, что ЗАО «ФК «Динамо-Минск» создано на основании решения собрания участников 13 июля 1998 года и зарегистрировано в том же году 22 июля. Участниками общества были МВД (4 акции), Минспорта и туризма (10), БФСО «Динамо» (10), Мингорисполком (24), Беларусбанк (2), «Белавиа» (1), Белтелеком (1), «Аливария» (1). Уставный фонд общества — 265 млрд рублей (26,5 тысячи с учетом двух деноминаций) — разделен на 53 простые именные акции.

31 августа 1999 года собрание участников ЗАО «ФК «Динамо-Минск» изменила состав учредителей. Из состава участников исключили Минспорта, передав долю «Белспортобеспечению»; Мингорисполком — с передачей доли управлению по спорту и туризму Мингорисполкома. Исключены также МВД и «Аливария», и введен «Трайпл» Юрия Чижа. Вскоре в состав участников вошли еще подконтрольный «Трайплу» ресторан «Раковский бровар» и БФСО «Динамо».

9 декабря 1999 года собрание принимает решения, оформленные протоколом № 10, — о формировании уставного фонда в размере 540 млрд рублей (54 тыс. рублей после двух деноминаций) и о новом распределении акций: управление по спорту и туризму Мингорисполкома — 38 акций, «Белспортобеспечение» — 10, Беларусбанк — 2, «Белавиа» — 1, «Белтелеком» — 1, БФСО «Динамо» — 3, «Раковский бровар» — 13, «Трайпл» — 40 акций. То есть уставный фонд разделен всего на 108 простых именных акций.

Ранее истец указал, что решения, принятые на собрании в декабре, «приняты в составе ряда лиц, ГП «Белспортобеспечение», ООО «Трайпл», ООО «Ресторан «Раковский бровар», которые в силу статьи 18 и 19 Закона Республики Беларусь об акционерных обществах, ООО и ОДО на дату проведения собрания участниками общества не являлись, так как ЗАО «ФК «Динамо-Минск» не были зарегистрированы акции общества в установленном законодательством порядке, следовательно, указанными лицами не могли быть приобретены».

Представители ответчика, ЗАО «ФК «Динамо-Минск», исковые требования не признали. При этом представители ЗАО «ФК «Динамо-Минск», «Трайпла» и «Раковского бровара» указали на то, что пропущены сроки исковой давности.

Истец в обосновании своей позиции ссылался на решение Минского городского Совета депутатов от 20 марта 2019 года, которым отменено решение от 23 декабря 1999 г. о госрегистрации субъектов хозяйствования.

Интересно, что если «Трайпл» не мог участвовать в том самом собрании участников, то аналогичную претензию можно предъявить и к самому управлению спорта и туризма, попавшему в состав учредителей теми же решениями, что и компания Юрия Чижа. Однако истец настаивал, что управление спорта и туризма как раз участвовало правомерно, так как «такое право ему делегировала вышестоящая организация, Мингорисполком».

Основной акционер «Трайпла» Юрий Чиж стал владельцем минского «Динамо» в конце 1999 года. За прошедшее время «бело-голубые» выигрывали чемпионат Беларуси лишь в 2004 году, 8 раз занимали второе место, 5 раз — третье. Некогда легендарному клубу не удалось нарушить гегемонию борисовского БАТЭ.

Бизнесмен отличился тем, что за это время поменял более 30 тренеров.

В последнее время Юрий Чиж перестал посещать матчи своей команды и заседания исполкома федерации футбола. Не было его и среди гостей «Звездного мяча», где чествовали лауреатов прошедшего сезона.

В ходе судебного заседания подтвердилась информация о том, что приказ забрать футбольный клуб «Динамо-Минск» у Чижа поступил после разгромного проигрыша питерскому «Зениту» в Лиге Европы в августе 2018 года. «Трайпл» не согласился передавать контрольный пакет акций футбольного клуба Мингорисполкому на безвозмездной основе, а хотел продать за 1 млн белорусских рублей.

Интересно, что Юрий Чиж получил футбольный клуб «Динамо-Минск» практически так же, как может потерять. В 1999 году государство изъяло клуб и бренд из рук приватизировавшего их в начале 1990-х главы кооператива «Березка» Евгения Хвастовича и передало Чижу.