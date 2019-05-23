Крутое пике: как бизнес-империя Чижа оказалась в глубоком кризисе 23.05.2019, 18:25

Компании опального олигарха похожи на нашу государственную промышленность.

Юрий Чиж длительное время считался одним из наиболее влиятельных бизнесменов страны. Олигарх входил в ближайший круг Александра Лукашенко, его даже называли «кошельком» диктатора. «Белсат» разбирался, какой путь пришлось пройти олигарху и какие активы он потерял за последние годы.

В 2013 году Юрий Чиж возглавил рейтинг 200 самых успешных и влиятельных бизнесменов, который регулярно составляет интернет-портал «Ежедневник». С тех пор Чиж прошел через уголовное преследование и скатился на 88-е места в рейтинге.

По крайней мере до 2013 года Чиж был одним из самых приближенных к Лукашенко бизнесменов. Чиж и Лукашенко часто появлялись вместе на публике, в том числе на традиционных республиканских субботниках. Лукашенко даже ставил Чижа в пример другим представителям бизнеса. Когда в 2008-м олигарх профинансировал строительство ледовой арены в Березе, то Лукашенко отметил:

«Юрий Чиж стал пионером в добром деле. Я очень жду, что его примеру последуют другие представители бизнеса».

В 2012 году правительство наградило Чижа Почетной грамотой, а в 2013 году олигарх получил орден Отечества III степени лично от Александра Лукашенко.

Лукашенко награждает Чижа орденом. Источник — president.gov.by

Из-за приближенности олигарха к Лукашенко в 2012 году ЕС ввел против него санкции с объяснением, что «Чиж связан с Лукашенко и его сыновьями и получает преференции и поддержку от режима, особенно через свой холдинг «Трайпл». Но в 2015 году суд Евросоюза отменил решение Совета ЕС о введении санкций против Юрия Чижа и его предприятий. Суд посчитал, что доказательств причастности бизнесмена к финансированию режима Лукашенко не хватает.

Опала и арест

Трудно сказать, когда и почему Чиж попал в опалу. Однако о проблемах олигарха начали говорить с лета 2015 году после ареста «правой руки» Юрия Чижа, совладельца «Трайпла» Владимира Япринцева и его сына Казбека. А в марте 2016 года арестовали и самого Чижа, в офисе «Трайпл» прошел обыск. Олигарха обвинили в уклонении от неуплаты налогов в особо крупном размере.

Источник — REUTERS/Vasily Fedosenko/FORUM

Председатель КГБ Валерий Вакульчик рассказывал, что с 2012 года Чиж обналичивал и уводил от налогообложения средства через московскую фирму. Когда в офисе «Трайпл» прошел обыск, Чиж якобы пытался бежать из страны – бизнесмен на скорости 220 километров в час двигался сначала в сторону литовской, а затем – польской границы. Для его задержания вводился план «Перехват», говорили в КГБ. Но самое интересное было в другом: если верить КГБ, ранее Чиж сам написал донос на своего партнера Владимира Япринцева, а тот в свою очередь в ходе следствия дал показания на Чижа, что и стало основанием для уголовного преследования.

В сентябре 2016 года Чижа освободили из СИЗО КГБ – чекисты отметили, что подозреваемый признал вину и возместил ущерб (сумму ущерба оценивали в 12 миллионов долларов). Суда над Чижом так и не произошло. В 2017 году Чижа вновь заметили в компании Александра Лукашенко: олигарх был приглашен на торжественный прием по случаю 20-летия хоккейной команды диктатора. Но бизнес олигарха все равно стремительно шел на спад.

Торжественный прием по случаю 20-летия хоккейной команды Лукашенко. Чиж — третий слева. Источник — president.gov.by

«Компании Чижа похожи на нашу государственную промышленность»

Составитель рейтинга самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси Вадим Сехович в беседе с журналистами отметил, что уголовное преследование Чижа в 2016 году – не главная причина кризиса бизнес-империи олигарха.

«Основная причина – в экономике. Его компании работали по старым методам, пользовались различными государственными преференциями, как приближенный к власти бизнес. Компании Чижа похожи на нашу государственную промышленность – они не смогли перейти на новые условия работы, когда уменьшилась государственная поддержка. Арест и реструктуризация бизнеса – это уже дополнительные факторы», – говорит журналист «Ежедневника».

Эпопея с отелем «Кемпински» у минского цирка – прекрасный пример тех преференций, которыми пользовался Чиж. Отель начала строить дочерняя структура группы компаний «Трайпл» олигарха Юрия Чижа – «Elite Estate JLCC company». Фирма получила чрезвычайные льготы специальным указом Александра Лукашенко от 11 мая 2010 года. Сдать объект планировалось еще до 1 мая 2014 года, однако у Юрия Чижа возникли финансовые трудности и стройку заморозили. В результате проект отдали российскому «Сбербанку». Долю «Elite Estate JLCC company» россияне выкупили за символическую сумму в 1,99 белорусского рубля (на тот момент в проект уже было вложено около $ 100 млн).

Здание у Белгосцирка на берегу Свислочи – так называемый не-кемпински. Belsat.eu

«Кемпински» – не единственный проект, который потерял Чиж за последние годы. Олигарх также отказался от проекта постройки гостиницы сети «Holiday Inn» на Немиге – земля под застройку в свое время была выделена компании «Трайпл». Землю отобрали и в 2017-м участок выставили на аукцион.

По словам Сеховича, Чиж с нехваткой ресурсов был вынужден отказаться от застройки территории бывшей фабрики им. Крупской (очень перспективный участок под Дроздами в результате отошел компании «Айран»). Были свернуты проекты в области транспортной логистики, а также ряд зарубежных проектов.

Вадим Сехович отмечает, что за последнее время никаких бонусов от государства бизнес Чижа не получал.

«Ситуация с «Динамо» показывает, что от этих преференций уже ничего не осталось», – добавляет он.

В течение последних трех лет «Трайпл» работает в минус: в 2018 году чистые убытки компании составили 5065 тысяч рублей, в 2017 году они были 9321 тысяч, а в 2016-м – 38 832 тысячи. Налоговая внесла «Трайпл» в список юридических лиц, имеющих задолженность перед бюджетом страны. Теперь у Чижа много долгов, значительная часть имущества находится в залоге. Так гипермаркеты «ProStore» на ул. Каменогорской и проспекту Дзержинского Чиж еще в 2016 году продал «БПС-Сбербанку», а торговый центр «Арена-Сити» – «Белагропромбанку».

Сехович считает, что 55-летний олигарх продолжит продавать свои активы и будет стремиться сократить расходы. В этом смысле потеря «Динамо» даже на пользу Чижу, так как не привела к дополнительным расходам.

«Да, Чиж мог заработать (на продаже акций) 500 тысяч долларов. Но то, что не заработал – это не страшно. Ведь обеспечивать клуб было довольно сложно, он так и не стал бизнес-проектом», – отмечает журналист.

Судья зачитывает решение относительно акций ЗАО ФК «Динамо-Минск»

Но Чиж потерял далеко не все. Сехович отмечает, что у Чижа все равно остается довольно много активов – в том числе такие крупные компании, как «Данпрод» или «Трайплфарм». Например, в прошлом году «Данпрод» занял 6-е место в списке самых эффективных свиноводческих хозяйств Беларуси.

Напомним, экономический суд Минска 22 мая постановил отменить решение от 1999 года о выпуске акций ЗАО ФК «Динамо-Минск», большинством из которых владела компания «Трайпл» Юрия Чижа. Таким образом Чижа лишили имущества на сумму почти в 500 тысяч долларов – по крайней мере за такую сумму недавно был готов продать свой пакет акций олигарх.