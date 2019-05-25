Именем революции Валерий Карбалевич

25.05.2019, 22:29

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Валерий Карбалевич

В чем знаменательность рейдерского захвата «Динамо» у Чижа?

История с экспроприацией у Юрия Чижа минского «Динамо» - наглядная иллюстрация того, что есть в Беларуси право на собственность, закон, суд и инвестиционный климат. Здесь все в одном флаконе.

Рейдерский захват «Динамо»

В мире владеть футбольными клубами - дело престижная. Их периодически продают, покупают. Это товар дорогой, эксклюзивный. Но нигде не отбирают, кроме Беларуси.

Начнем с хронологии событий. В начале 1990-х футбольный клуб «Динамо» (Минск) приватизировал руководитель кооператива «Березка» Евгений Хвастович. В 1999 году власти конфисковали клуб и бренд у Хвастовича и передали Юрию Чижу, его компании «Трайпл». О формальной стороне дела не очень заботились, так как всем было известно, кто принял решение.

После разгромного проигрыша питерскому "Зениту" в Лиге Европы в августе 2018 года появился приказ забрать футбольный клуб «Динамо-Минск» у Чижа. Только один человек в Беларуси мог отдать такой приказ. Выполняя его, тогдашний председатель Мингорисполкома Андрей Шорец направил в адрес «Трайпла» письмо с требованием передать все акции «Динамо» в собственность города.

Если бы Юрий Чиж молча согласился, то процедура перехода «Динамо» к новому хозяину могла бы остаться неизвестной для общественности. В бизнесе смена собственника, перепродажа компаний - вещь обычная, а цена сделки - коммерческая тайна.

Но Юрий Чиж захотел получить хоть какие-то деньги. По информации газеты «Прессбол», он инвестировал в клуб 65 млн долларов. Всем понятно, что таких денег никто ему не отдаст. Поэтому Чиж просил за свои акции всего лишь около полумиллиона долларов (1 млн рублей).

Отношение властей к закону

И вот тут выяснилось истинное отношение властей к таким абстрактным вещам, как право, закон, гарантия неприкосновенности собственности.

7 декабря 2018 года по представлению Министерства финансов «Трайплу» запретили распоряжаться акциями «Динамо». На наивный запрос представителей «Трайпла», на каком основании это сделано, департамент по ценным бумагам Минфина дал изумительный и неповторимый в своей непосредственности ответ. Он не сослался на закон, как можно было ожидать. Департамент заявил, что это сделано «в интересах Республики Беларусь». Просто и мило. Как любит говорить Лукашенко, «именем революции».

Чиж обратился в суд. До конца не понятно, зачем он это делал. Хозяин «Трайпла» - человек не наивный, он хорошо понимает правила, согласно которым принимаются решения в стране, точно знает, кто дал приказ «отжать» у него футбольный клуб. Возможно, для Чижа, в его нынешней финансовой ситуации, полмиллиона долларов - тоже деньги. А еще престиж, элементарный интерес, как суд будет выкручиваться из абсолютно неправовой ситуации. А возможно, он действительно верил, что поскольку все законы абсолютно очевидно на его стороне, то у суда нет другого выхода, как принять решение в его пользу.

Нет срока давности

Решение суда превзошло все ожидания. Обнаруживается, что Чиж 20 лет владел «Динамо» незаконно!

Ситуация, когда государство национализирует частный бизнес, не такая и редкая в мире. Вспомним только, как в России у Михаила Ходорковского «отжали» нефтяную компанию «ЮКОС», а его самого посадили в тюрьму на 10 лет.

Знаменательность этого конфликта вокруг «Динамо» заключается в том, что в Беларуси фактически отсутствует срок давности, собственность у хозяина можно забрать в любой момент через много лет. Нет, юридически зафиксированный срок давности для оспаривания хозяйственных сделок в законах есть. Но это дело показало, что он не действует. В таких условиях вести любой бизнес в стране становится чрезвычайно рискованно.

Кстати, похожая история в Беларуси не первая. В 2012 году Лукашенко приказал национализировать кондитерские фабрики «Коммунарка» и «Спартак», контрольные пакеты которых принадлежали бизнесмену Марату Новикову. Гражданский кодекс предусматривает срок исковой давности относительно приватизационной сделки - 10 лет. Именно в течение такого периода ее можно признать недействительной. В случае с фабриками прошло 19 лет.

Как можно воспринимать декларацию о поддержке предпринимательства

Можно вспомнить еще одну историю. В 2016 году Лукашенко сильно возмущался, что одно из условий, которое выдвигает МВФ, чтобы выделить Беларуси кредит, - это предложение запретить пересмотр итогов приватизации после определенного срока (три года). То есть фонд требовал поставить закон выше воли, желания и капризов единовластного правителя. Понятно, почему это предложение Минск отверг.

Можно сказать, это было раньше. Но сейчас официально декларированный курс на поддержку предпринимательства. И вот на этом фоне такая история.

Юрий Чиж - не рядовой гражданин, даже не рядовой бизнесмен. Он олигарх, был приближен к Лукашенко. И вот, когда у него через 20 лет так просто можно забрать собственность, то что может ожидать рядового белоруса? А что должны думать иностранные инвесторы, которые собираются открывать свой бизнес в Беларуси? Можно, конечно, попытаться договориться с самим Лукашенко. Как это делает, например, российский олигарх Михаил Гуцериев (кстати, вероятно, новый собственник «Динамо»). Так, казалось, и Чиж в 1999 году договорился. Но прошло 20 лет - Лукашенко передумал.

Валерий Карбалевич, «Радыё Свабода»