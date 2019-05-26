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В Литве состоялись выборы президента: первые результаты

  • 26.05.2019, 21:12
Ингрида Шимоните и Гитанас Науседа перед дебатами в Вильнюсе
Фото: AP

(Обновляется) Сейчас идет подсчет голосов.

26 мая в В Литве состоялись выборы президента и европарламентариев. Сейчас идет подсчет голосов. По данным с 815 из 1972 избирательных участков лидирует Гитанас Науседа (74.24%), за Ингриду Шимоните голосовали 24.49% избирателей, пишет Delfi.

Явка во втором туре выборов президента Литвы составила 53,43%, сообщила Главная избирательная комиссия (ГИК).

Явка была ниже, чем в первом туре выборов две недели назад, но выше, чем во втором туре президентских выборов в 2014 году.


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