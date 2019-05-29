В Литве пособие по безработице будет в 34 раза выше, чем в Беларуси 3 29.05.2019, 12:22

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Размер пособия для литовцев повышают с 1 июля.

В Литве максимальное пособие по безработице с 1 июля вырастет до 734,64 евро (около 1710 белорусских рублей в пересчете). Эта сумма почти на 7 евро больше, чем сейчас. Повышение выплат связано с ростом средней зарплаты, сообщает ru.delfi.lt. Для сравнения: в Беларуси максимальное пособие по безработице составляет 51 рубль, напоминает tut.by.

Сейчас максимальное пособие по безработице составляет не меньше 75% от средней зарплаты за прошлый квартал. Средняя зарплата в Литве «на бумаге» в последнем квартале 2018 года была 970,3 евро. Поэтому максимальное пособие составляет 727,73 евро.

Но с 1 июля максимальное пособие не будет превышать 58,18% от средней зарплаты за прошлый квартал. Но даже несмотря на «урезание», эти выплаты вырастут. Средняя зарплата в Литве «на бумаге» в первом квартале этого года составила 1262 евро. Поэтому с 1 июля максимальное пособие увеличится до 734,64, это на 6,9 евро больше, чем сейчас.

Среднее пособие в январе было 312,9 евро. Пособие состоит из двух частей — постоянной и переменной. Постоянная часть составляет 129,15 евро, это 23,27% от действующей минимальной зарплаты.

Переменная часть зависит от доходов человека до того, как он лишился работы. Учитывают доходы за последние 30 месяцев до того, как он пришел в службу занятости. Пособие по безработице выплачивают 9 месяцев, оно уменьшается: в 1−3 месяцы оно составляет 38,79% средних доходов человека, в 4−6 — 31,03%, в 7−9 месяцы — 23,27%.

В любом случае пособие сейчас не может быть выше 75% установленной Департаментом статистики средней зарплаты «на бумаге», а с 1 июля — 58,18%.

По данным службы занятости Литвы, 1 мая в стране было 143 000 безработных. За апрель их число сократилось на 12 900. В Литве без работы 8,3% всего трудоспособного населения.

В Беларуси максимальный размер пособия по безработице составляет 2 базовые величины (51 рубль). Это почти в 34 раза меньше, чем в Литве. В нашей стране эти деньги можно получать максимум в течение 26 недель.

В Минтруда неоднократно отмечали, что нынешнее пособие — «достаточно маленькая величина», и власти уже не первый год обещают придумать, как его повысить, но безрезультатно.

Напомним, во многих регионах Беларуси в марте упало и без того небольшое среднее пособие по безработице. И только в некоторых областях оно незначительно выросло. При этом средняя продолжительность безработицы, по данным Минтруда, в 2018 году составляла 3,1 месяца.

В марте среднее пособие по безработице упало в Брестской, Могилевской, Минской и Витебской областях. Эти выплаты превышают 30 рублей только в двух регионах — Гомельской и Минской областях.

В соседних странах пособие по безработице заметно выше, чем в Беларуси.