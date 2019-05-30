Леонид Заико: Есть одна странная деталь в психологии Лукашенко 4 30.05.2019, 8:39

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Почему бизнесу не по пути с диктатором.

Крупному бизнесу давно пора включиться в политику.

На днях по решению экономического суда у опального олигарха Юрия Чижа отобрали минское «Динамо», которым он владел 20 лет.

Чижу не помогло даже то, что он входил в ближайший круг Лукашенко. Длительное время олигарх считался одним из наиболее влиятельных бизнесменов страны.

Законно ли решение суда? Ждать ли нового этапа национализации по принципу «именем революции»? Почему крупный бизнес в Беларуси позволяет с собой так поступать?

Все эти вопросы сайт Сharter97.org задал экономисту, руководителю аналитического центра «Стратегия» Леониду Заико:

- Начнем с того, что минское «Димано» - это спортивное общество, которое находится под контролем КГБ и МВД. Никогда Чиж им не владел. Разве можно владеть «спортивным обществом КГБ»? Ему просто поручили оплачивать счета и содержать «гордость страны».

Часть денег, которые он перекачивал себе, отдавал этому обществу. Совершенно нормальная белорусская процедура.

Если кто-то считает, что он был собственником «Динамо», то это человек, незнающий белорусской политической практики. Повторюсь, «Динамо» - это НКВД, КГБ, МВД, какие «чижы»? Он утратил доверие, поэтому все - отдыхает.

- В Гражданском кодексе есть срок оспаривания приватизационной сделки — это 10 лет. В этот раз сделка была совершена аж 20 лет назад. Получается, в случае с «Динамо» закон не работает?

- Тут нет ничего странного. Лукашенко считает себя выше закона. С ним может спорить только подполковник КГБ из Кремля. Остальные же «коммунарки», «чижы», «воробьи» просто, по его мнению, крутятся под ногами. Охота на пернатых любимое занятие Лукашенко.

Какой здесь Гражданский или Уголовный кодекс? Знаете, многие сейчас идут учиться на специальность - правоведение, но они не понимают, что сегодня в Беларуси нет ни права, ни ведения. Что-то сделать по звонку кого-то — это да.

В общем, для меня в истории с Чижом нет никаких неожиданностей. Попробовал «Динамо», проштрафился и ему тоже сделали «динамо».

- Выходит, что никто из бизнесменов не застрахован от ситуации, в которую попал Чиж. Его не спасла даже уборка картошки на участке Лукашенко...

- Есть же даже такой анекдот: сначала сажают картошку, а потом и того, кто ее сажал. Чижа уже брали в заложники. В 2016 году он провел полгода в СИЗО КГБ.

Если кто-то считает его близким с Лукашенко, то, знаете, у белорусского правителя близких людей нет. Он считает, что не может ни с кем сравниться. Для него президент США Дональд Трамп или канцлер Германии Ангела Меркель — мелкие фигуры.

Для Лукашенко отправить Чижа или другого человека куда-нибудь подальше - это вопрос 15-ти минут, но Чиж знал, куда шел. У него, кстати, была одна такая странная деталь, касающаяся непонимания психологии Лукашенко. Я как-то выступал на крупном форуме ассоциации предпринимателей и сказал, что белорусские бизнесмены какие-то странные. Например, Чиж построил в Минске дом на набережной и квартиры верхних этажей выше, чем кабинет Лукашенко. Сущая глупость. Я говорил лет пять назад, что так нельзя делать. Какой-то предприниматель, вшивая блоха, по мнению сами знаете кого, построил дом, где можно быть выше, чем сам Лукашенко, а потом его и посадили.

Еще одна интересная вещь, касающаяся психологии Александра Григорьевича. Как-то в Беларуси стали часто давать прогнозы погоды. Делал их молодой человек по фамилии Рябов. Я смотрю, один день его показывают - минут 5 говорит, второй день - 10. Я тогда сказал, что этот парень мне не нравится, его показывают, как Лукашенко каждый день. Так и случилось, его уволили с работы. Правда, какие-то дураки взяли его, вроде, на ОНТ, но они не понимают реалии белорусской политики, психологии Лукашенко.

В общем, «отчижелся» Чиж.

- Если серьезный инвестор хочет придти в Беларусь, то он анализирует инвестиционный климат в стране, политическую ситуацию. По вашему мнению, как наша страна выглядит в глазах инвесторов?

- Да никак. Сейчас она никому не нужна. Нужно мифы про зарубежные инвестиции отправить на помойку. В лучшие года иностранные инвестиции были на уровне 12-14 процентов. Сейчас 3-4 процента из общих инвестиций.

Властям никаких иностранных инвестиций здесь не надо. Надо сначала распилить собственность, чтобы заводики взяли дети премьеров, министров, секретарей разных. Не нужны им иностранные инвестиции, ни в коем случае. Они считают, что гнать их нужно, а дураков не только гонят, но и сажают. Например, посадили такого «австрийского инвестора» с пронзительной «немецкой фамилией» - Муравьев. Что здесь обсуждать?

Я когда встречаюсь с иностранными банкирами, бизнесменами, то говорю, что никаких иллюзий. Гуляйте свободно.

- Почему крупный бизнес позволяет такое отношение к себе, не отвечая властям на рейдерские захваты?

- Экономические, финансовые, политические элиты должны взаимодействовать, поддерживать друг друга, быть в диалоге и сотрудничестве. В Беларуси этого нет, поэтому любого бизнесмена можно раздавить. Они просто пока еще не идентифицировали себя, как элиту. Например, Чиж состояние заработал под крышей какого-то чиновника. Поэтому их и сажают. Неужели у кого-то дрогнет рука?

Помню, успел убежать из Беларуси в Польшу крупный бизнесмен Александр Пупейко. Он ничем не отличился, но его хотели через Интерпол сюда опять вернуть. Ко мне домой приезжала его сотрудница и просила, чтобы я подписал письмо в защиту Пупейко. Я подписал, а потом в разговоре с Нобелевским лауреатом, писательницей Светланой Алексиевич выяснилось вот что. К ней тоже приезжали, но она отказала.

Как-то они с писателем Василией Быковым ходили к этому бизнесмену, просили помочь с изданием книг, а он пожалел средств. Нобелевский комитет не пожалел, вручил премию Светлане, а белорус пожалел.

Вот вам и очень наглядный пример. Пупейко отказал в помощи нашим писателям, которая была равна стоимости колес к его джипу. Кто после такого его поддержит? Никто.

Я считаю, что белорусским бизнесменам еще многое нужно понять и дорасти до этой роли. Сейчас их жалеть нечего. Кто о них хорошо сейчас может сказать? О каком белорусском крупном предпринимателе кто-то из ученых или писателей скажет доброе слово? О «пернатых»? Нет. О других — тоже нет. Поэтому чего их жалеть-то. Будет новая элита.