Синод Элладской православной церкви принял решение по украинскому вопросу 28.08.2019, 21:12

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Фото: Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος - Ecclesia.gr / Facebook

Священный синод Элладской православной церкви признал право Константинополя предоставить ПЦУ автокефалию.

Священный синод Элладской православной церкви, который заседал 26–28 августа под председательством архиепископа Афинского и всей Греции Иеронима, признал каноничность решения вселенского патриарха Варфоломея о даровании автокефального статуса Православной церкви Украины. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на сайт церкви.

Согласно рекомендациям синодальных комитетов по догматическим и каноническим вопросам, а также внутриправославным и межхристианским отношениям относительно украинского вопроса, предстоятелю Элладской церкви предоставлена привилегия продолжать заниматься вопросом признания церкви Украины.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе 15 декабря 2018 года, в котором приняли участие все архиереи Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви, а также два архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии ПЦУ, а 6 января вручил его предстоятелю ПЦУ митрополиту Епифанию в Стамбуле.

Элладская православная церковь – автокефальная поместная церковь на части территории Греции. Занимает 11-е место в диптихе автокефальных поместных церквей.