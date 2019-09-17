Сегодня Геннадию Карпенко исполнилось бы 70 лет 1 17.09.2019, 8:50

Геннадий Карпенко

17 сентября 1949 года родился один из наиболее авторитетных белорусских политиков.

Геннадий Карпенко родился 17 сентября 1949 года в Минске. Окончил Белорусский политехнический институт. Работал в Институте ядерной энергетики Академии наук Беларуси. С 1983 года работал в НПО порошковой металлургии.

В 1987-1990 годах был директором завода порошковой металлургии в городе Молодечно.

В 1990 году избран депутатом Верховного Совета 12 созыва, а затем - председателем комиссии по науке и научно-техническому прогрессу. С 1991 по 1994 год возглавлял Молодеченский горисполком. В 1995 году его вновь избрали депутатом Верховного Совета. Он стал заместителем председателя последнего законного белорусского парламента.

В 1996 году Геннадий Карпенко был одним из инициаторов процедуры импичмента Лукашенко, которую начали депутаты Верховного Совета. Через два года он возглавил Национальный исполнительный комитет, созданный белорусской оппозицией. Геннадий Карпенко мог составить реальную конкуренцию действующей власти и стать президентом Беларуси в 2001 году.

Доктор технических наук, член-корреспондент Национальной Академии наук, заслуженный деятель науки БССР, лауреат Государственной премии в области науки и техники. Автор 40 изобретений.

Геннадий Карпенко скончался от кровоизлияния в мозг утром 6 апреля 1999 года в возрасте 49 лет. Это произошло за месяц до альтернативных президентских выборов, сторонники проведения которых отказались признать навязанные Лукашенко изменения в Конституции, означавшие продление срока его полномочий на президентском посту.

Через месяц после загадочной смерти политика бесследно исчез один из его ближайших соратников - Юрий Захаренко, еще через полгода второй - Виктор Гончар, который вместе с бизнесменом Анатолием Красовским был похищен в центре Минска.

Истинные причины смерти Геннадия Карпенко до сих пор неизвестны. Он никогда не жаловался на свое здоровье. Родственники и представители оппозиции сомневаются естественных причинах смерти и полагают, что к ней причастны белорусские власти.

Жена и дети оппозиционного политика из-за постоянного преследования и прессинга со стороны режима вынуждены были уехать в Германию, где получили статус политических беженцев.

В 2009 году известные политики, представители творческой интеллигенции и общественные деятели обратились в столичный горисполком с призывом назвать именем Геннадия Карпенко одну из минских улиц, однако власти отказались сделать это.