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Половина белорусских водителей бойкотирует техосмотр

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  • 10.02.2020, 15:32
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Половина белорусских водителей бойкотирует техосмотр

Белтехосмотр просит властей скорее отвзять «дорожный сбор» от техосмотра.

Белтехосмотр заинтересован в отвязке госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении от процедуры прохождения техосмотра и поддерживает идею разделения платежей. Об этом рассказал директор предприятия Юрий Ленчевский.

По его словам, введение этой пошлины серьезно подорвало работу системы гостехосмотра, сообщает «Интерфакс-Запад».

Ленчевский отметил, что ежегодно снижается количество проходящих техосмотр. По оценке предприятия, среди автомобилей, которые ездят в Беларуси, не прошедшими своевременно техосмотр может быть до 50%.

«Техосмотр и выдача разрешения – это две разные процедуры, которые просто осуществляются в одном месте, на станции техобслуживания. Однако в сложившейся системе они воспринимаются как нечто единое. Результат – негативное влияние на дорожную безопасность из-за того что огромное число водителей не проходит техосмотр своевременно», — рассказал глава предприятия.

В связи Белтехосмотр хочет «развести эти две процедуры».

Однако, по словам Ленченвского, «ни налоговая, ни страховщики не хотят брать на себя дополнительные функции, все находят аргументы против. И уже 6 лет техосмотр по сути дела загоняется в тупик».


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