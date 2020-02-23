Лукашенко опоздал 23.02.2020, 8:07

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«Фамильное серебро» диктатора потеряло свою ценность.

Государство включило в список предлагаемых для приватизации в 2020 году 13 предприятий, среди которых находятся знаковые заводы, такие, как «Горизонт», «Гомсельмаш», «Калинка».

Сайт Charter97.org поговорили с экономистом Львом Марголиным о ситуации вокруг «приватизации» флагманских белорусских предприятий.

- В свое время эти предприятия предлагали купить за хорошую цену. Как выглядит ситуация сейчас?

- Власти явно опоздали. «Фамильное серебро» уже давно перестало им быть. Действительно, еще в середине 1990-х годов были очень заманчивые предложения покупки весьма процветающих в то время предприятий. Для примера могу назвать уже давно почивший в боде Борисовскуюю фабрику пианино и Борисовский завод хрустальных изделий. Тогда ответ был весьма пренебрежительный, что мы «сами с усами», что мы сами со всем справимся. С тех пор, в течении правления Лукашенко было не мало попыток со стороны правительства выделить какие-то предприятия для приватизации, но дальше приватизации мелких предприятий дело не шло. Естественно, крупные государственные предприятия, которые были гордостью страны постепенно ветшали, приходили в упадок, потому что для предприятия важно не только производственные станки, корпуса (хотя это имеет значение), а в первую очередь, для современного предприятия важно современное управление. Гибкое, которое мгновенно ориентируется в ситуации, в обстановке и шагает в ногу со временем. Такого управления в государственном секторе не могло быть по определению, поэтому они пошли в упадок.

Купят ли их сейчас, это вопрос. Как правило, остаются в тени какие-то дополнительные условия, которые Лукашенко в последний момент умудряется выставить потенциальным покупателям. Такое случалось не раз, когда вроде бы на рыночной основе предлагается предприятие для покупки инвесторам, а потом оказывается, что там еще десяток дополнительных условий, начиная от сохранения численности и так далее.

Вывода можно сделать два. Во-первых, однозначно, эти предприятия уже не являются золотым фондом белорусской экономики. Во-вторых, еще не факт, что их вообще удастся продать.

- Какие еще предприятия могут быть выставлены на продажу?

- На продажу должны быть выставлены все предприятия, которые являются убыточными. Не должно государство за счет народа нести всю тяжесть сохранения этих предприятий.

Другое дело, выставление на продажу должно быть подготовленным.

Многие предприятия могут скоро быть выставлены на продажу, в первую очередь, в машиностроительном комплексе, тот же МАЗ. Большинство из них акционированы.

- Некоторые специалисты отмечают, что работа двух белорусских НПЗ становится нерентабельной. Какая судьба может их ожидать?

- Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация. Мы были свидетелями того, как в соседней Литве прекратил работу нефтеперерабатывающий завод. В Беларуси может получиться и так что если они на рыночных условиях не смогут конкурировать, ведь не секрет, что потребность Беларуси это четвертая часть того, что мы получали от России, остальное шло на экспорт. Если мы не сможем на экспортном рынке конкурировать, значит и не и не придется что-то делать.

- Можно ли вообще заинтересовать инвестора «почерневшим фамильным серебром»?

- Мысли инвестора непредсказуемы. Кого-то интересует место расположения, ему даже не нужны станки и это все. Кто-то собирается кардинальным образом поменять направленность этого предприятия. В каждом отдельном случае делается так: есть уважаемые специализированные фирмы, на Западе их много, которые могут провести экспертизу каждого предприятия и сказать, что с ним можно сделать, заинтересует ли оно инвестора, за какие деньги. Это и есть предпродажная подготовка. Если ее не сделать, то, практически, нормально провести приватизацию предприятия невозможно.

А если кто-то рискнет и вложит деньги, какая судьба может ожидать этого инвестора, с учетом имеющегося опыта?

- Самые разные. Он может подружиться с Лукашенко и играть вместе с ним в хоккей. А может оказаться завтра на скамье подсудимых. А могут его не тронуть, просто окажется, что земля под его предприятием государственная, поэтому если можешь, то забирай все предприятие, если не можешь – уходи. Государство будет разбираться дальше. В нашей стране это непредсказуемо, поэтому чтобы мы не выставляли, никакого инвестиционного бума у нас не будет. Потому что нет независимой правоохранительной судебной системы.

- Что бы вы посоветовали сделать с крупными госпредприятиями доставшимся в наследство от советской эпохи?

- Прежде всего их надо забрать у министерства и перевести на коммерческую основу, что бы ими никто не руководил. Что бы была единственная задача – зарабатывать прибыль. Вот и все. Это надо сделать срочно и на первом этапе. Дальше – думать, что именно приватизировать, а что нет.

Это известные вещи, но от того, что мы это повторяем, ничего не измениться, потому что нынешняя власть на реформы не настроена.