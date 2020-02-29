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Шесть причин отказаться от алкоголя

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  • 29.02.2020, 18:39
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Шесть причин отказаться от алкоголя

Бокал вина часто предлагают в качестве освобождения от стресса и эмоциональных трудностей.

В то же время алкоголь может быть источником множества проблем. Рассказываем, почему без алкоголя — лучше, пишет РБК.

1. Алкоголь — депрессант

Алкоголь часто относят к антидепрессантам, и это неверно. Он лишь краткосрочно расслабляет организм и повышает настроение за счет повышения дофамина — гормона удовольствия. Но впоследствии организм адаптируется к выработке гормона, и его требуется все больше для достижения эффекта. Кроме того, образуется тетрагидроизохинолин — вещество, которое блокирует выработку дофамина и серотонина. Человек перестает наслаждаться жизнью без стимуляции, впадает в депрессивные настроения. Уничтожаются тысячи нейронов, восстановить которые уже невозможно.

Вслед за краткосрочным повышением настроения следует рост агрессии, апатии. В статье журнала «Alcoholism: Clinical and Experimental Research» («Алкоголизм: клинические и экспериментальные исследования»), опубликованной в 2015 году, ученые утверждают, что алкоголь способствует бессоннице, повышает тревожность, а при систематическом употреблении может стать причиной нервных расстройств.

Негативные последствия для настроения снижаются через две недели отказа от алкоголя и почти полностью исключаются в течение месяца — человек восстанавливает мыслительные функции, нормализуется настроение, повышается жизненная сила и мотивация.

2. Употребление алкоголя отражается на внешности

При частом употреблении алкоголя кожа теряет эластичность из-за обезвоживания. Это ведет к преждевременному старению и косметологическим проблемам: появляется краснота и отечность, сероватый оттенок кожи, синяки под глазами и морщины. В крови повышается холестерин, что приводит к появлению красноватых прожилок на белках глаз. Когда человек перестает выпивать, большинство функций организма постепенно восстанавливается, что положительно сказывается на внешнем виде. На это потребуется от пары недель до нескольких лет, в зависимости от длительности употребления спиртного.

3. Алкоголь провоцирует переедание

Сара Кейнс с группой ученых из Университетского колледжа Лондона провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что этанол стимулирует особый белок AGRP, названный «белком ожирения». Он значительно повышает аппетит, вызывая обжорство, даже когда человек полон энергии и не хочет есть. Привычка выпивать бокал вина способствует замедлению метаболизма, поэтому алкоголь лучше заменить полезными напитками.

4. Алкоголь является причиной болезней

Алкоголь — причина развития цирроза и гепатита из-за воспаления и рубцевания тканей печени. Он активно разрушает поджелудочную и вызывает склонность к диабету. Стенки кишечника разрушаются под воздействием спирта, изменяется структура клеток, они перестают полноценно всасывать полезные вещества, что сказывается на иммунитете и общем здоровье. Спиртосодержащие напитки негативно влияют на большинство органов. В желудке подавляется продукция муцина — вещества, которое защищает слизистую от раздражителей. Без него желудок подвержен гастритам и язвенным болезням.

Кишечная микрофлора постепенно восстанавливается уже через неделю после избавления организма от алкоголя. Кстати, вывод алкоголя из женского организма происходит на 20-25% медленнее, чем у мужчин. Если человек остается трезвым в течение двух недель, у него появляется ясность мысли, нормализуется давление, стабилизируется сердечный ритм, пройдут одышка и головные боли.

5. Постоянные финансовые траты

Одно из неочевидных, но приятных последствий отказа от алкоголя — экономия. На винодельческое сырье установлены высокие пошлины, поэтому преимущественно в стране покупают готовые напитки из-за границы. Цены на алкоголь постоянно повышаются, и если пить качественный (а другой и не стоит), то это скажется на бюджете.

6. Риск развития алкоголизма

Кажется, что алкоголизм может развиться только у людей неблагополучных. На самом деле, это не всегда ярко-выраженная болезнь с внешними признаками. Страдающий алкоголизмом на ранних стадиях может продолжать активную социальную жизнь, ходить на работу, заботиться о близких и общаться с друзьями. Алкоголизм возникает независимо от уровня жизни, достатка и образования. При этом появляются неочевидные, на первый взгляд, сбои в работе организма и психики. Поэтому особенно важно контролировать эту привычку и следить за здоровьем, чтобы избежать необратимых последствий. При этом чем раньше человек перестает употреблять алкоголь, тем быстрее решается большая часть возникающих из-за него проблем.

А если по чуть-чуть?

Часто можно встретить мнение о том, что в малых дозах алкоголь полезен для здоровья. С этой теорией спорят медики из Американской ассоциации сердца. В течение шести лет они наблюдали около пяти тысяч добровольцев, половина из которых выпивали часто и понемногу — всего бокал вина или кружку пива вечером. Специалисты отметили, что у этих людей по общим показателям здоровья увеличен риск развития нарушений сердечно-сосудистой системы, в том числе повышена вероятность фибрилляции предсердий.


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