В конце апреля суточная смертность от коронавируса в Беларуси может составить 800 человек 6 9.04.2020, 21:18

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иллюстрационное фото: УНИАН

Такое может произойти, если не ввести жесткий карантин.

Коронавирус в Беларуси только набирает обороты. По официальной статистике, у нас уже почти полторы тысячи подтвержденных случаев заражения. Различные эксперты пытаются спрогнозировать развитие ситуации, пишет belaruspartisan.by со ссылкой на euroradio.fm.

Так, директор по исследованиям в “EAST Center” Андрей Елисеев полагает, что в случае отсутствия всяких мер по противостоянию коронавирусу число смертельных случаев в Беларуси к концу эпидемии может составить примерно 67 тысяч человек.

В своём прогнозе по Беларуси профессора Университета штата Джорджия Павел Скумс и Херардо Човелл-Пуэнте считают, что на пике может появляться до 4,5 тысячи новых случаев в день.

В редакцию euroradio.fm прислали еще один математический прогноз развития ситуации с коронавирусом в Беларуси. Его автор — Владимир Печёнко. По образованию менеджер-экономист. Сфера интересов: теория игр и математический анализ. Работает маркетинговым аналитиком.

Текущее положение

На момент написания этого текста в мире было подтверждено 1,36 млн случаев заражения коронавирусом и более 76 тысяч человек умерло. В Беларуси же, соответственно, с начала распространения инфекции СOVID-19 было инфицировано 1066 и умерло 13 человек (данные на утро 9 апреля внизу текста - прим.)

Несмотря на бесценность жизни каждого человека, эти цифры не кажутся пугающими на первый взгляд. Мы можем часто услышать, что от гриппа, рака, инфарктов и других болезней умирает гораздо больше людей каждый месяц и каждый год. И это будет часть правды, но только одна её часть.

Вторая часть нам открывается, когда мы смотрим на ситуацию в динамике: количество заражённых явно растёт в геометрической прогрессии.

График роста числа инфицированных в Беларуси на 8 апреля

Такой рост наблюдается повсеместно: и в мировом масштабе, и по отдельным странам. Любой желающий может легко познакомиться с данными на сайте университета Дж. Хопкинса.

По словам канцлера Ангелы Меркель, в Германии “число заражённых удваивается раз в пять дней”. Касательно нашей страны, исходя из текущей динамики, мы получаем ежедневный прирост случаев инфицирования на 22%.

При этом часть заболевших со временем “выписываются” из больниц или как выздоровевшие, или как умершие. На основе количества заражённых и прироста несложно провести прогнозный расчёт на ближайшую перспективу.

Прогноз динамики коронавируса в Беларуси

Получившийся график в общем похож на результаты расчётов Павла Скумса и Херардо Човелл-Пуэнте, и к 27 апреля общее количество заражённых может превысить 44 тысячи, а в активной стадии болезни будет 31,5 тысячи жителей Беларуси.

Необходимо признать, что возможность сдержать эпидемию на раннем этапе уже упущена. И тут мы в мировом тренде: почти все страны вводили карантин, когда кривая заболеваемости уже начинала загибаться в сторону экспоненциального роста.

Количество пациентов, которым требуется ИВЛ

Сколько человек может умереть в Беларуси, если не предпринимать дополнительных мер?

Основной причиной смерти от коронавируса является пневмония. На смертность от вируса влияет количество аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) относительно числа больных с пневмонией, которые нуждаются в этих аппаратах.

Так, в Германии на текущий момент смертность составляет около 1,6% от числа инфицированных, а в Италии более 12%.

По заявлению министра здравоохранения Владимира Караника, “в стране более 2 тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких и почти 1,5 тысячи наркозно-дыхательных аппаратов, которые в ряде случаев могут использоваться для искусственной вентиляции лёгких”.

Итого максимум 3,5 тысячи аппаратов. По данным учёных, примерно один из 6 заражённых нуждается в аппарате ИВЛ.

При этом есть серьёзные сомнения, что все 100% этого оборудования возможно задействовать только для больных COVID-19, ведь есть и другие пациенты.

Но даже при самом оптимистичном сценарии — 25 апреля будет достигнут предел возможностей по обеспечению больных аппаратами ИВЛ, а уже на следующий день 800 человек могут умереть.

Добавим, что в последние дни даже официально регистрируется резкий скачок заболеваемости. На утро 8 апреля Минздрав сообщал о 1066 заболевших с момента регистрации первого случая - рост за сутки 205 человек, в предыдуший день - 161 новый случай, за день до этого немногим более 100, а на утро 9 апреля уже 420 новых случаев заражения.

Если вирус будет распространятся такими темпами, а власти не предпримут серьезных усилий по его сдерживанию, а также по увеличению в стране количества аппаратов ИВЛ, то вышеприведенный отнюдь не оптимистичный прогноз вполне вероятен.