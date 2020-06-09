Работников госорганизаций специально заражают COVID-19 6 9.06.2020, 17:05

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иллюстрационное фото «Наша Ніва»

В Воложине и Молодечно бюджетников заставляют проходить медосмотры.

Работники госорганизаций в Воложине и Молодечно пишут, что их специально заражают Covid-19. Во время эпидемии бюджетников заставляют проходить медосмотры, сообщает Telegram-канал «Баста!».

«В Молодечно в пик эпидемии нужно проходить медосмотры в государственных организациях и на предприятиях. В поликлинике стоят в одной очереди на анализы и флюорограмму люди с температурой и здоровые - никакой разницы», - пишет житель города.

«В Воложине бюджетников гонят на медосмотры. Нас специально заражают коронавирусом. Они до сих пор надеются на коллективный иммунитет, не считаясь с нашими жизнями и здоровьем. Даже врачи говорят, что так нельзя поступать», - сообщает житель Воложина.

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