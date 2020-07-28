Ученые обнаружили неисчерпаемый источник воды и нефти 4 28.07.2020, 10:44

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иллюстрационное фото

Необычное вещество нужно нагреть до 350 градусов.

Межзвездное органическое вещество оказалось неисчерпаемым источником воды и нефтяных компонентов в космосе. Ученые пришли к выводу, что при нагревании Солнцем оно является причиной возникновения запасов воды и нефти на Земли, сообщает Scientific Reports (перевод - lenta.ua).

Ученые выделили аналог органического вещества из межзвездных молекулярных облаков. Для этого им пришлось облучить ультрафиолетовыми лучами смесь воды, угарного газа и аммиака, сымитировав естественный процесс синтеза в космическом пространстве. Далее специалисты нагрели полученную смесь до температуры 400 градусов Цельсия в ячейке с алмазной наковальней. Она способна произвести экстремально высокое давление.

Отмечается, что при нагревании до 350 градусов наблюдалось образование капель чистой воды.

Помимо этого из образца выделялись соединения подобные тем, что содержатся в сырой нефти.

В результате специалисты пришли к выводу, что при локализации в пределах снеговой линии межзвездное вещество вполне могло стать источником воды на нашей планете. Помимо этого оно же и могло поспособствовать зарождению нефтяных запасов, присутствующих в самых недрах Земли.