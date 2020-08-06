В Дании Веганская партия поборется за место в парламенте 6.08.2020, 20:24

Партия собрала более 20000 подписей граждан для того, чтобы впервые сразиться на выборах.

В Дании Веганская партия собрала более 20000 подписей граждан для того, чтобы впервые сразиться на парламентских выборах.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на канал DR.

Веганская партия собрала 20 182 декларации избирателей, необходимые для того, чтобы иметь право на участие в парламентских выборах.

Теперь декларации избирателей должны быть окончательно утверждены министерством внутренних дел.

У партии есть три ключевых вопроса: права животных, здравоохранение и природа.

Отмечается, что примерно 25 000 датчан едят исключительно веганский еду, согласно исследованию Coop Analysis и Датской ассоциации вегетарианцев (2017).

Как понятно из названия, партия выступает за веганскую диету, но неделю назад ее основатель Майкл Монберг заявил, что в Дании не будет незаконным есть мясо, если партия придет к власти и получит 90 мест.

Он также заявил, что любой может быть членом веганский партии и есть мясо, но тогда он просто не будет иметь права голосовать на общем собрании партии.

На своем сайте партия представляет себя "новой зеленой партией Дании" и основывает свою идеологию на "веганском мнении", согласно которому "все виды, как и человеческий вид, имеют право свободно жить и не страдать".

Парламентские выборы в Дании должны состояться не позднее 2023 года.