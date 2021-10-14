Ученые расшифровали говор африканских пингвинов 14.10.2021, 13:53

Пингвины узнают друг друг не только по внешнему облику, но и по звуку.

Итальянские исследователи из Римского университета Ла Сапиенца изучили голоса очковых пингвинов и расшифровали их. Об этом говорится в журнале Animal Cognition, пишет korrespondent.net.

"Южноафриканские пингвины, которые обладают уникальными индивидуальными отметинами на груди, могли развить распознавание с помощью голоса и облика для того, чтобы улучшить коммуникацию в месте своего обитания - продуваемой ветрами прибрежной местности", - отметил Луиджи Бачиадонна, автор исследования.

Ученые записали голоса целой колонии пингвинов и проанализировали каждую вокализацию с помощью компьютерного алгоритма. Таким образом они выделили спектральные и темпоральные характеристики и выяснили, что эти звуки не меняются. Более того именно таким образом они распознают друг друга.

Столь развитые навыки связывают с моногамным образом жизни очковых пингвинов, при котором стабильность их голосов помогает идентифицировать друг друга.

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