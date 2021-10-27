Женщину из Жодино, которая нашла в штанах из секонд-хенда 100 евро, не посадят 3 27.10.2021, 19:55

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Банкнота оказалась фальшивкой.

Пенсионерка из Жодино пошла в банк менять 100 евро, но банкнота оказалась фальшивкой. Как пояснила милиционерам сама женщина, банкноту она нашла в штанах, которые купила несколько лет назад в секонд-хенде. Сегодня Следственный комитет опровергает слухи о том, что женщине «грозит реальный тюремный срок».

«Появившаяся вчера информация активно обсуждается пользователями сети Интернет в разрезе того, что женщине грозит ответственность за сбыт поддельной купюры. По уголовному делу 61-летняя женщина допрошена в качестве свидетеля. Следователем назначено проведение судебно-технической экспертизы изъятой банкноты номиналом 100 евро. Работа по делу Молодечненским РОСК продолжается», — сообщает пресс-служба СК.

С января по сентябрь этого года уже возбуждено 423 уголовных дела по статье 221 (изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг) Уголовного кодекса.

«Следует отметить, что при сбыте денежных знаков ответственность наступает в тех случаях, когда человек знал, что купюра поддельная, и желал ее реализовать», — уточняет СК.

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