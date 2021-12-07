Разваливающийся режим Лукашенко напугала даже прошлогодняя свеча на подоконнике 7.12.2021, 19:39

1,620

Ирина Халип

Режим слаб как никогда.

В Беларуси лукашисты задержали музыковеда Наталью Копытько в связи с тем, что она 12 ноября 2020 года зажгла свечу в день гибели активиста Романа Бондаренко. Об этом 6 декабря сообщила в Facebook Ирина Халип.

"За Наташей пришли спустя год. В качестве доказательства у них [правоохранителей] снятые с улицы окна домов, где горят свечи. Наташу забрали, суд завтра (вернее, уже сегодня). Виктора [мужа Натальи] предупредили, что передачи на Окрестина [комплекс мест заключения в Минске] не принимают", – написала Халип.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».