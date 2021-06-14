Иностранный капитал бежит из Беларуси 1 14.06.2021, 10:33

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Чиновники обнародовали информацию о компаниях, которые привлекли вложения иностранцев.

Отчетный период вышел непростым для таких организаций, пишет сайт banki24.by.

Статорганы относят к организациям с иностранным капиталом компании реального сектора (кроме банков и НКФО), если в их уставные фонды вложили хотя бы 100 USD иностранных инвестиций. В годовые данные входят малые и микробизнесы. Поэтому можно считать данную статистику вполне исчерпывающей.

К началу 2021 года количество организаций с иностранным капиталом сократилось до 6503. Годом ранее чиновники насчитали по стране 6623 подобных компаний.

Точкой концентрации компаний с иностранным капиталом является Минск. В столице статорганам отчитались 3576 организаций (годом ранее их было 3619). В целом на Минск приходится 55% таких бизнесов от всего количества по Беларуси.

По происхождению капитала из региона СНГ по числу организаций с иностранными инвестициями абсолютно доминируют российские — 2315 штук. Правда, годом ранее таковых было больше — 2391.

На втором месте в рейтинге СНГ с большим отрывом от первого находится Украина — 314 компаний (годом ранее — 324). Получается, что за 2020 год белорусская экономика потеряла часть компаний из названных стран. Вероятные причины — мировой кризис и ситуация в стране после августа.

Несколькими сотнями компаний в Беларуси представлен капитал из Литвы (545), Кипра (438), Польши (322), Германии (318), Латвии (309). К началу 2021-го все эти страны, кроме Германии, сократили количественное присутствие на белорусском рынке.

Стоит учитывать, что интерес Кипра связан в первую очередь не с островным капиталом, а с бизнесами, которые происходят с территории бывшего СССР — России, Украины и Беларуси и т. д. Предпринимателям ввиду непростой операционной среды в СНГ проще структурировать капиталы и сделки через управляющие компании с юрисдикцией Кипра.

С большой осторожностью нужно смотреть и на вложения из стран Запада. Летом 2019 года посол Великобритании Фиона Гибб говорила, что большинство британских инвестиций в Беларусь «на самом деле российские» и это «компании из России, у которых есть офис в Лондоне».

Формально бизнесы Соединенного Королевства проинвестировали в 189 компаний в Беларуси, бизнесы из США — в 190. Что происходит в реальности, известно разве что послам соответствующих государств и отраслевым экспертам.

В отраслевом разрезе к началу 2021 года больше всего компаний с иностранными инвестициями оказалось в промышленности (1245), торговле (2009), операциях с недвижимым имуществом (642) и в секторе информации и связи (638).

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