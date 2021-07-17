Ученые нашли на Марсе место с признаками возможной жизни 17.07.2021, 8:20

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Необычное явление было зафиксировано в непосредственной близости от марсохода Curiosity.

Ученым удалось отыскать на Марсе место, откуда в большом количестве поступает метан. Источник газа был зафиксирован в непосредственной близости от марсохода Curiosity.

Об этом сообщает Science Alert (перевод — planetanovosti.com).

Curiosity приземлился на Марс еще в 2012 году в кратер Гейла. За все эти года устройство 6 раз фиксировало вспышки метана. Специалисты проанализировали данные и теперь считают, что им удалось найти место утечки метана. Исследователи создали специальную компьютерную модель, в которой учитывалось множество факторов. Основными были скорость ветра и его направление непосредственно во время выброса метана. Ученые проследили за газом, чтобы отыскать на поверхности планеты конкретные точки.

То, что марсоход приземлился в непосредственной близости от того места, которое специалисты искали долгое время, можно назвать настоящим чудом. Теперь изучить места вспышек газа станет намного проще.

Метан, который присутствует в атмосфере нашей планеты, имеет полностью биологическое происхождение. Наличие такого газа на Красной планете может говорить о том, что там присутствует жизнь. В том случае, если метан образовывается не под воздействием некого биологического процесса, то его наличие говорит о геологической активности. Соответственно, на Марсе есть вода, которая нужна даже для минимальной жизни.

Метан на Марсе может существовать не более 330 лет. После этого происходит его полное разрушение, в котором принимают участие солнечные лучи. Это говорит о том, что источник производит газ как и раньше.

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