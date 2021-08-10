Ученые: Земля нагревается намного быстрее, чем считалось ранее 8 10.08.2021, 10:11

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Какими будут последствия?

Эксперты ООН заявили, что Земля нагревается быстрее, чем считалось ранее

Специалисты ООН предоставили очередной доклад относительно того, как увеличивается средний показатель температуры на нашей планете. Эксперты отметили тот факт, что Земля нагревается очень стремительно и этот процесс идет намного быстрее, чем считалось раньше. На сегодняшний день температура возросла на 1,1 градуса. При этом критическим показателем является 1,5 градуса. Именно глобальное потепление провоцирует возникновение в разных регионах планеты ураганов, лесных пожаров и сильных дождей. Ученые говорят о том, что остановить стремительное изменение климата еще можно попытаться, но не факт, что из этого уже что-то получится.

Об этом сообщает CNN (перевод — planetanovosti.com).

Дэйв Рэй отметил, что предоставленный доклад на самом деле является рассказом о настоящей катастрофе, которая наблюдается на сегодняшний день. В природе уже произошли изменения, которые нельзя обратить. Меры необходимо принимать в срочном порядке, иначе действительно уже ничего не получится изменить и человечеству останется только ждать климатической катастрофы.

В отчете, предоставленном экспертами в 2018 году, говорилось об эффективных методах борьбы с глобальным потеплением. Тогда ученые назвали отметку в 1,5 градуса критической. Настолько средняя температура на планете может подняться уже до 2050 года. Если же показатель увеличится еще больше, то избежать катастрофы не получится. Стоит отметить, что «Парижское соглашение» было подписано еще в 2015 году. В соответствии с данным договором страны должны были делать все возможное, чтобы снизить количество парниковых газов, но до дела в конечном результате так и не дошло.

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