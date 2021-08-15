«Миротворец»: Погибший в Турции путинский летчик бомбил Сирию 15.08.2021, 12:50

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Пилот входил в состав экипажа авианесущего российского крейсера «Адмирал Кузнецов».

Родственники подтвердили гибель командира 279-го отдельного корабельно-истребительного авиационного российского полка, полковника Евгения Кузнецова во время крушения самолета-амфибии Бе-200 в Турции.

Об этом сообщает ТАСС.

Евгений Кузнецов был главным героем пропагандистского фильма «Форсаж. Возвращение» снятого в 2016 году. Картина рассказывает о российских военных летчиках, чей полк после распада СССР остался в украинском Крыму.

Согласно данным сайта «Миротворец», Кузнецов имеет отношение к планированию и осуществлению бомбардировок мирных жителей Сирии в составе экипажа авианесущего российского крейсера «Адмирал Кузнецов».

Напомним, что на борту разбившегося Бе-200 находились пятеро военнослужащих РФ и трое граждан Турции. Этот самолет тушил пожар, разразившийся в июле в районе лесного массива в Аладаг Аданы. Минобороны Российской Федерации направило в Турцию комиссию для выяснения причин крушения Бе-200.

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