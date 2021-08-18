Большая ошибка Кремля в Афганистане 3 Андрей Зубов

18.08.2021, 13:19

4,826

Андрей Зубов

Фото: RFE/RL

К чему приведет заигрывание Путина с «Талибаном».

Талибы в устах российских пропагандистов оказались вдруг и миролюбивыми, и здравомыслящими, и гуманными к мирному населению своей страны. Почему?

Со все возрастающим удивлением я наблюдаю за реакцией российских властей на победу Талибана в Афганистане. По привычке и по закону эту организацию еще именуют запрещенной в России, но ей делают все более очевидные реверансы и на Смоленской площади, и в Кремле. Реверансы делают Талибану и в коммунистическом Китае. Кто-то из высших китайских чиновников даже вырядился в костюм талиба на встрече с ними. Талибы в устах российских пропагандистов оказались вдруг и миролюбивыми, и здравомыслящими, и гуманными к мирному населению своей страны и совершенно не склонными к навязыванию и экспорту своей идеологии. Как будто бы душераздирающие сцены в Кабульском аэропорту не доказывают обратного. 100 тысяч бегущих от Талибана афганцев знают его не понаслышке.

И второе, чему я все больше удивляюсь, это сопоставлению ухода сил НАТО из Афганистана в августе 2021 и советской армии в феврале 1989 г. Американцы бегут, а «наши уходили с честью». Насчет чести — не знаю. Тут суждения субъективны, а вот цифры объективны.

Советское военное вторжение в Афганистан продолжалось с декабря 1979 по февраль 1989 года, то есть девять лет и два месяца. Хотя какие-то советские силы в нарушение Женевских соглашений апреля 1988 г. оставались в Афганистане видимо до конца СССР, то есть до конца 1991 г. Это были части спецназначения, охранявшие президента Наджибуллу, бывшего главу КГБ у Бабрака Кармаля, сменившего его по воле Горбачева в мае 1986 г. О том, что в секрете от американцев и пакистанцев военные подразделения КГБ и СВР оставались в Афганистане до конца 1991 г., рассказывал генерал армии Махмуд Ахметович Гареев.

Но вернемся к официальным цифрам. За 9 лет войны Афганистан прошли 620 тысяч советских военнослужащих. Комиссия Николая Рыжкова определила затраты на войну в 8 миллиардов 48 миллионов 600 тысяч инвалютных рублей. Но сделала оговорку — этот подсчет не исчерпывающий. Возможно, настоящие цифры отличаются на порядок. Кроме того, уходя, советская армия оставила Афганистану военного имущества и вооружения почти на 1 миллиард инвалютных рублей.

За годы советской Афганской войны в Афганистане было убито 14 600 советских военнослужащих и иного советского персонала. 53 700 было ранено, из них 6 700 стали инвалидами. Почти 150 тысяч советских военнослужащих заболели в Афганистане инфекционным гепатитом и брюшным тифом. Многие из них умерли от последствий этих болезней через несколько лет. Как видно, советские потери в Афганистане превышают американские, хотя НАТО воевал в Афганистане в два раза дольше — без малого 20 лет.

Отрицательное отношение в советском обществе того времени к Афганской войне было всеобщим, как и в современном американском. Сейчас примерно 70% граждан США поддерживают вывод своих войск. А что было тогда описал в 1985 г. в своем дневнике советник Горбачева Анатолий Черняев: «Пишут солдаты, искренне и попросту сообщая, что они не понимают, зачем они здесь. Пишут офицеры и даже один генерал, подписавший своим именем, что они не в состоянии объяснить своим солдатам, подчиненным, зачем они там, и что только со стороны может показаться, что выполняют интернациональный долг, а, находясь там, в это невозможно уверовать. Пришло два письма от экипажей танка и вертолета. Эти укоряют Правду — зачем она пишет неправду: вот, мол вы недавно описали бой, в котором будто бы героически сражались афганские воины, а на самом деле — это мы сражались, и все было совсем не так».

Такие настроения заставили Горбачева 17 октября 1985 г. на заседании политбюро заявить: «С Кармалем или без Кармаля мы будем твердо проводить линию, которая должна в предельно короткий срок привести нас к уходу из Афганистана». «Предельно короткий срок» затянулся на три с половиной года. А каждый день в Афганистане погибало десять советских граждан.

Советская армия перешла 15 февраля 1989 г. на северный берег Амударьи с развернутыми знаменами, но за спиной было очень много потерь, а в сердцах уходящих — непонимание, ожесточение и горе.

«Добрые» талибы, войдя в сентябре 1996 года в Кабул, первым делом повесили Наджибуллу, тем самым нанеся пощечину России, а в 1999 году не колеблясь стали оказывать помощь Чечне в ее борьбе с российской армией — и деньгами, и оружием, и добровольцами. Разгром Талибана войсками НАТО в конце 2001 года стал не последней причиной замирения Чечни.

Россия не забыла ту войну. Ее трагическое эхо — во многих ее семьях. Но ушедшие из Афганистана, ругая и Брежнева, и Горбачева, гордятся своим мужеством, своим воинским братством в борьбе с моджахедами-душманами — «духами». И вот теперь жестокие враги объявляются чуть ли ни союзниками и друзьями. Перед ними склоняются в Кремле, о них с уважением говорят в российских СМИ. Вряд ли что-то может оскорбить ветеранов и их детей больше. Ведь «духи» остались все теми же. Это все равно, если Брежнев решился бы восхвалять гитлеризм и достоинства Вермахта. Такое даже помыслить невозможно. А тут уже началось…

Пока что, ругая внутреннюю политику Путина, обыватель хвалил его международную линию, «утверждающую достоинство России». Если продолжатся заигрывания с талибами от этого разделения на «хорошего» и «плохого» Путина не останется и следа. Мечтательный и ни на чем кроме зависти не основанный антиамериканизм будет полностью вытеснен реальным опытом тех боев, тех страданий, того мужества, которые, как оказывается, были противостоянием не врагам человечества, а, по ошибке, добрым российским партнерам и друзьям.

Начиная с Афгана общество воспитывалось в противостоянии агрессивному религиозному фундаментализму, борьба с терроризмом стала любимым аргументом, оправдывавшим восстановление полицейского государства в России. И многие соглашались на эти меры, помня и жестокости моджахедов в Афганистане, и Буденовск, и Беслан, и Норд-Ост. А сейчас талибы оказываются террористами только по названию, а так — друзья-приятели.

Такого русские люди не перенесут. Образ мудрого политика-стратега Путина рухнет еще более сокрушительно, чем величественные статуи Будды в горах Бамиана, взорванные талибами в марте 2001 года. А американцы, пожалуй, станут в глазах многих товарищами по оружию и по неудаче. Это тоже сближает.

Но зачем Москве и Пекину эти заигрывания с талибами? Не исключаю, что и послекоммунистический режим в Кремле, и откровенно коммунистический в Китае подсознательно ощущают Талибан социально близким к себе. Ведь и коммунисты, когда завершили своей победой гражданскую войну и в России, и в Китае, обещали полную амнистию, а вместо нее устроили кровавую бойню всех своих бывших противников, растянув ее, правда, на несколько лет, пока не подросли свои кадры. И коммунисты предлагали мир народам, и советские дипломаты вели как ни в чем не бывало переговоры с Эстонией, Польшей, Германией, Финляндией, очаровывая западных дураков своей «обычностью», «договороспособностью» и «рукопожатностью». А в это время Коминтерн Троцкого и Зиновьева экспортировал революцию, совершал теракты, создавал красные фронты по свержению тех самых режимов, с которыми мило улыбаясь беседовали Воровский, Чичерин, Литвинов.

Так же точно будут поступать и талибы. Есть с кого брать пример. Ведь не зря своим знаменем они сделали белое полотнище с Шахадой — «Нет Бога кроме Аллаха и Мухаммед пророк Его». Это знамя не страны, а всемирного движения, как, впрочем, и красный флаг, и герб с серпом и молотом, наложенными на весь земной шар. Только теперь не коммунизм, а исламский воинственный фундаментализм. И как вели себя талибы в Чечне в 1999, так будут вести себя повсюду, где «плохо лежит», как только упрочат свою власть над Афганистаном. Они даже будут принимать деньги и помощь от глупых русских и китайцев, повторяя ленинское: «Буржуи сами совьют веревку, на которой мы их повесим». А деньги и немереные у них найдутся и без России, и без Китая. Нефтяные шейхи, единоверные талибами и близкие им по духу всегда под рукой. От них и оружие, и технологии, и инвестиции. И они же с одобрением будут смотреть, как мужественные моджахеды перенесут свои белые знамена через Амударью и Гиндукуш.

России еще есть время опомниться и послать транспортные самолеты, чтобы помочь вывозить из Кабула тех, кто знает цену обещаниям талибов и потому бежит от них, а с самими талибами вести переговоры холодно и сухо, как ведут вынужденные переговоры с врагами. А еще больше Россия преуспеет в переговорах с талибами, если будет вести их вместе с западной коалицией, как ее часть. Тогда и защитить Среднюю Азию можно будет эффективно.

Но ведь не пошлет Кремль самолетов в Кабульский аэропорт, и в коалицию с Западом не вступит. Все будет надеяться договориться с социально близкими во вред Америке… И так Россия окончательно проиграет Афганскую войну.

Андрей Зубов, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».