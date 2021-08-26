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Терпила Песков

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  • Телеграм-канал «Серпом По»
  • 26.08.2021, 9:20
  • 7,304
Терпила Песков
Дмитрий Песков
фото:GettyImages

Ятаган с турецкого берега, просвистев по воздуху, вошел в филейную часть российского начальства.

«Крым – это Украина!», - заявил министр иностранных дел Турции Чавушоглу на обгаженной МИДом России «Крымской платформе».

Министр сказал, что Турция «решительно поддерживает» целостность Украины, и призвал другие страны «единым фронтом противостоять этому нарушению международного права».

Ятаган с турецкого берега просвистел по воздуху и, пропоров дорогую ткань на штанах, мягко чмокнув, вошел в филейную часть российского начальства. Оно тихо вскрикнуло, уронив ложку в тарелку со сваренным «борщевым набором» без мяса.

Сегодня пресс-Песков жалобно ответил:

«Мы не приемлем такую позицию наших турецких коллег, мы считаем ее абсолютно неверной, и мы готовы, исполнены терпения дальше разъяснять нашим турецким коллегам, как и другим странам, реальное положение дел с этим российским регионом».

Если за семь лет «разъяснений» Турции и «другим странам» ничего не добились, никем (даже Лукашом) Крым российским не признан, то неясно, что за скрытые резервы остались в чулане державных терпил.

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