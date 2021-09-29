Количество белорусских пенсионеров резко сократилось 8 29.09.2021, 8:19

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В стране продолжают снижаться и реальные пенсии.

За август 2021 года страна потеряла больше 29 тысяч пенсионеров. Это почти в пять раз превышает потери за тот же период прошлого года, сообщаетthinktanks.by.

Согласно официальной статистике, на конец июля насчитывалось 2 млн 454 тыс. пенсионеров, а в конце августа — уже на 29,2 тысячи меньше. Для сравнения: в 2020 году за аналогичный период сокращение численности пенсионеров было гораздо меньшим — 5,8 тысячи.

В Беларуси продолжают снижаться и реальные пенсии, которые рассчитывают с поправкой на рост цен. В августе, как и в июле, они снизились на 3,6% к аналогичному месяцу прошлого года. Это рекордное снижение этих выплат. Падение пенсий во многом связано с разогнавшейся годовой инфляцией, которая существенно превышает прогнозные показатели. При этом в месячном выражении реальные пенсии в августе выросли впервые в этом году — по данным Белстата, на 0,1% к июлю.

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