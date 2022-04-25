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Аудио: Российский мародер хвастается матери, как грабил чужой дом

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  • 25.04.2022, 18:48
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Аудио: Российский мародер хвастается матери, как грабил чужой дом

Новый перехват СБУ.

Российские мародеры радуются, что нашли способ, чтобы у них ничего не отбирали, а все награбленное на нашей земле можно было беспрепятственно переправить в РФ.

Об этом сообщает СБУ.

В телефонном разговоре с матерью оккупант щеголяет украденным компьютером.

"Мы когда-то в селе стояли, мы с пацанами хату раскрыли. И знаешь, что я оттуда вынес? Компьютер стоимостью примерно тысяч 150. Я его домой привезу", - радуется захватчик.

На ремарку своей матери, что у него могут отобрать награбленное, спокойно отвечает: "Не отберут. Мы это знаем, куда девать. Мы все грамотно делаем".

"Знаете, какие эмоции это вызвало у женщины? Удивление и восхищение сыночком! Похоже, в России не учат своих детей, что воровать - это грех и преступление. Что на компьютер и ювелирные украшения следует заработать", - комментируют разговор в СБУ.

В СБУ добавляют, что ВСУ продолжают давать врагу уроки вежливости. Сейчас их уже усвоили около 22 тысяч захватчиков.

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