Почему Путин проигрывает Четвертую мировую войну 17 Андрей Пионтковский

25.04.2022, 19:05

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Лично Путин движется к тому же финалу, к которому Гитлер двигался в 1945 году.

В Москве сейчас происходит, мягко говоря, дискуссия о целях войны. Так как объявленные Путиным цели уничтожения украинского государства, взятие Киева за три дня и смена власти там явно провалились. А сейчас наступает вторая стадия — проваливается анонсированное наступление на Донбассе. И это уже очень серьезно.

Сегодня утром стали известны заявления, которые сделали глава госдепа США Энтони Блинкен и министр обороны США Ллойд Остин во время своего визита в Киев на итоговой пресс-конференции. Я бы сказал, что это — исторические заявления. Цитирую близко к тексту, что я видел на CNN: «Москва проиграла битву за Киев, Москва проигрывает битву за Украину. Украина одержит победу. И наша задача — чтобы Москва в результате войны ослабла до такой степени, чтобы не смогла повторять подобные агрессии». Это очень сильное заявление, свидетельствующее уже о решимости и вовлеченности Запада в этот конфликт.

Вот такая ситуация на сегодняшний день. Украина победой своей считает, естественно, полное установление своей территориальной целостности. И вот заявление американский лидеров очень важно в двух обстоятельствах. Во-первых, они выражают полную уверенность в победе Украины, готовность способствовать этой победе поставками необходимого вооружения. А во-вторых, они уже задумываются об эндшпиле этой войны. Ведь это — обращение к русскому народу — в чем состоят цели военной уже коалиции Украины и Запада. Будем откровенно говорить — Запад конечно участвует в этой войне, поставляя ключевые вооружения. Эта формула — чтобы Россия ослабла, чтобы не могла совершать дальнейшие агрессии — это очень важно. Потому, что Путин же внушил, пожалуй, большинству русского народа, что Запад и Украина представляют некую экзистенциальную угрозу для России — хотят уничтожить Россию. Нет. Украина и Запад не хотят уничтожить Россию. Они хотят от нее только одного, — чтобы она не могла больше совершать агрессии против Украины. Это очень важные вещи. В сознании русского народа нужно разделить судьбу Путина и судьбу России. Потому, что судьба Путина, конечно, в случае победы Украины, в которой сейчас настолько уверены в самой Украине и Запад — незавидна. Путин потеряет и власть, и вполне возможно, потеряет и жизнь.

Но это уже его личное дело. Это его ответственность за его преступления. Очень важно подчеркнуть, что России, русскому народу и государству в целом не угрожает ничего, кроме лишения возможности совершать агрессию в Украине. Я считаю, вот вчера и сегодня произошли очень важные политические события, определяющие дальнейшее развитие вот этого конфликта, который, повторяю еще раз, по моему представлению, является Четвертой мировой войной. Четвертой — потому, что Третья была Холодной, которую СССР проиграл. И Путин начал эту Четвертую войну против Запада с целью реванша, так же как Гитлер начал Вторую мировую с целью реванша за поражение Германии в Первой мировой. Вот и лично Путин движется к тому же финалу, к которому Гитлер двигался в 1945 году.

Кстати, сегодняшнее заявление Путина о предотвращении покушения на известного пропагандиста Владимира Соловьева показывает степень безумия, царящего в Кремле, и степень состояния человека, который произносит такие слова. А с политической точки зрения, это означает победу в Москве бешеных над умеренными. Соловьев — это же лидер бешеных. Он чуть ли не Путина критикует за мягкость, кричит, что нужно уничтожать Украину, идти до конца. Хотя мы же видим, что ряд военных, которые вовсе не друзья Украины, а обыкновенные русские империалисты, но тем не менее, настаивают, как минимум, на резком сокращении целей войны — удержать ОРДЛО в границах Донецкой и Луганской областей. Вот то, что Путина заставили поверить, что лично Зеленский пытался уничтожить «великого русского журналиста», — это повышение авторитета бешеных в сознании Путина. Во внутриполитическом плане этот фейк — это победа бешенных над умеренными, показывающая, что Путин не склонен отказываться от заявленных целей войны, несмотря на то, что одна за другой они терпят неудачу.

Андрей Пионтковский, «Новое время»

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