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Немецкий концерн хочет поставить Украине 88 танков «Леопард»

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  • 25.04.2022, 21:20
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Немецкий концерн хочет поставить Украине 88 танков «Леопард»

Концерн может отправить первые 22 танка уже в течение нескольких недель.

Немецкий концерн Rheinmetall официально запросил у правительства разрешение на поставку Украине 88 танков Leopard 1A5 - об этом пишет сегодня газета Die Welt, ссылаясь на документы, с которыми смогли ознакомиться журналисты, передает ВВС.

По сведениям Die Welt, концерн может отправить первые 22 танка уже в течение нескольких недель, а остальные - до конца года.

Пресс-секретарь Rheinmetall на просьбу агентства Рейтер прокомментировать эту публикацию ответил отказом. Ранее в понедельник это агентство сообщило со ссылкой на источник в военных кругах, что Rheinmetall официально запросил у правительства разрешения на поставку Украине 100 боевых машин пехоты Marder.

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