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ВСУ взяли в плен оккупанта, жена которого призвала насиловать украинок

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  • 25.04.2022, 21:54
  • 22,046
ВСУ взяли в плен оккупанта, жена которого призвала насиловать украинок

Его захватили во время боя неподалеку Изюма.

Вооруженные силы Украины взяли в плен российского оккупанта, жена которого призвала насиловать украинок.

Об этом сообщил бывший депутат Госдумы Илья Пономарев.

"Солдат армии РФ из Крыма, которому звонила жена из дома и обсуждала, что насилуя украинок, нужно предохраняться - попал в плен ВСУ под Изюмом", - сообщил Пономарев.

Напомним, 12 апреля СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского военнослужащего с женой. Их общение вызвало немалый резонанс. Дальше прямая речь: "да, ты давай там, украинских баб насилуй, да? И мне ничего не говори. Понятно? (смеется – Ред.), – говорит женщина своему мужу-захватчику". Также она призывает его пользоваться презервативами.

СМИ установили личность оккупанта. Им оказался бывший срочник Росгвардии, также служивший в полку, участвовавший в аннексии Крыма Россией. С началом полномасштабного наступления на Украину вторгся на Херсонщину. Женщина-воспитывает их ребенка в оккупированном Крыму.

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