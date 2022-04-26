Взрыв в мэрии Кременной: погибло очень много оккупантов и коллаборантов 7 26.04.2022, 13:27

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Подрыв разрушил почти половину здания.

В захваченном городе Кременная Луганской области в результате взрыва в здании мэрии погибло очень много оккупантов и коллаборантов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в интервью «Радио Свобода».

«Орки проводили свое совещание, там был так называемый силовой блок, так называемый мэр от «ЛНР» и другие коллаборанты. Очень много людей там было в помещении. Этот подрыв он разрушил почти пол здания. Очень много коллаборантов, предателей и российских оккупантов погибло не рядовых», — отметил он.

Ранее о взрыве сообщал советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, речь о взрыве бытового газа в здании горисполкома из-за нарушения правил пожарной безопасности, в результате которого многие погибли и были ранены.

Также, по информации Геращенко, взрыв бытового газа произошел в районном отделении полиции, «где на совещание собралась группа коллаборантов, пошедших в услужение оккупантов».

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