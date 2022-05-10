Четыре российских губернатора объявили об уходе в один день 1 10.05.2022, 16:15

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У всех — почти одно и то же объяснение.

За день четыре российских губернатора объявили об отставке. Свои посты покидают главы Кировской, Томской, Рязанской и Саратовской областей, пишет meduza.io. У всех — почти одно и то же объяснение.

Глава Томской области Сергей Жвачкин сообщил, что покидает пост губернатора региона. Его обращение было опубликовано 10 мая на сайте администрации. По закону максимальная продолжительность работы на посту главы региона ограничена двумя сроками, а, по словам Жвачкина, он «привык законы соблюдать» и «никогда не цеплялся за кресло».

Вслед за ним о решении уйти с поста объявил глава Кировской области Игорь Васильев. Объяснение такое же — «в связи с приближением окончания срока полномочий».

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев заявил, что уходит в отставку. Он занимал пост главы региона 10 лет. По его словам, он решил «досрочно сложить полномочия», и не выдвигаться на следующий срок.

Аналогичное заявление сделал и губернатор Рязанской области Николай Любимов. Он заявил, что не будет выдвигаться на пост главы региона на следующий срок. В должности губернатора Рязанской области он отработал пять лет.

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