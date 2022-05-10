В Беларуси сейчас только одна клиника ставит импортные протезы 1 10.05.2022, 18:54

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Возможно, она связана с семьей Лукашенко.

В конце марта в Беларуси прошли массовые задержания ортопедов. После этого в клиниках начались сложности с операциями по протезированию суставов — длинные очереди, задержки, нехватка специалистов и импортных медизделий. Одна из пациенток рассказывала, что в попытке поставить импортный протез выяснила, что в Беларуси это делает только одна частная клиника. Тогда блог «Отражение» в своем тексте не озвучивал название учреждения, однако источник «Зеркала» утверждал, что это медцентр «Мерси», косвенно связанный с семьей Лукашенко. К такому же выводу пришел «Белорусский расследовательский центр». Вот что еще ему удалось выяснить.

Единственная клиника, где ставят импортные протезы суставов

Частный медицинский центр «Мерси» открыл свои двери для пациентов в начале 2021 года. Врачи этого учреждения совмещают работу с практикой в государственных клиниках. Никто из них не стал фигурантом «дела ортопедов».

Еще в апреле источник «Зеркала» утверждал, что «Мерси» — единственное место, где можно поставить импортный протез. К такому же выводу пришли авторы «Белорусского расследовательского центра». Операции по протезированию суставов, по их данным, здесь стоят от 6,5 до 8 тысяч долларов — против 3−4 тысяч, которые раньше просили в государственных клиниках.

Строился и оснащался медцентр «Мерси» в кредит по программе поддержки малого и среднего бизнеса, которую совместно вели «Банк развития» Беларуси и Всемирный банк. Один из совладельцев — Артур Зубарик — подчеркнул авторам расследования, что эти деньги «мог получить любой, кто был в состоянии написать и обосновать бизнес-план».

У «Мерси» — четыре владельца связанных между собой и в некоторой степени с семьей Лукашенко

У клиники — четыре владельца, которые имеют в бизнесе равные доли. Это Максим Туров, Людмила Неронская, Наталья Короткевич и компания «Грузовая служба». Между собой их связывает не только клиника, но и другой бизнес, а также связи с «приближенными» к Александру Лукашенко бизнесменами и знакомство со старшим сыном политика Виктором.

Первого из совладельцев, компанию «Грузовая служба», ранее называли крупнейшим частным собственником парка железнодорожных вагонов в Беларуси. Основная доля в ней принадлежит Артуру Зубарику. С 2013 по 2015 совладельцем компании был бизнесмен Александр Зайцев — в прошлом помощник Виктора Лукашенко. Сейчас предприниматель находится под санкциями США из-за вторжения России в Украину.

«По словам Зубарика, Зайцев вышел из бизнеса, потому что „захотел самостоятельно заниматься логистикой“. Но связи бизнесмены не растеряли», — указывают авторы расследования. В 2021 году «Мерси» и связанный с его совладельцами «ЗападТрансЭкспедиция» стали спонсорами футбольного клуба «Рух», который курировал Зайцев.

Как удалось выяснить аналитикам, второй совладелец «Мерси» Максим Туров работал в компании «ЗападТрансЭкспедиция», которая владеет газоперерабатывающим комплексом под Брестом, а до этого — в компании «Энерго-Оил», принадлежащей семье Алексея Олексина. Последний считается приближенным к Александру Лукашенко и участвует в байкерских слетах вместе с Виктором Лукашенко.

Людмила Неронская, которой, как и другим совладельцам, «Мерси» принадлежит на четверть, имеет доли в компаниях «ТрансЭкспедиция», «ЗападТрансЭкспедиция», «Грузовая служба», «Грузовая служба — Запад» «ГазЭнерДжиХим» и «Сырьевые ресурсы-Бел». Все они в большей или меньшей степени связаны с Артуром Зубариком. Кроме этого Неронская была совладелицей iExchange. Партнером у этой второй по величине криптобиржи в стране значился МТБанк, ранее принадлежавший семье Олексина. В июне прошлого года банк перешел компании Stoneva Limited бизнесмена Ромео Абдо. При этом зарегистрирована новая фирма-владелец по тому же адресу, что и компания Petrotrade FZ сына Олексина — Дмитрия, указывают расследователи.

Третья совладелица медцентра Наталья Короткевич — это бывшая супруга Артура Зубарика. По данным на прошлый год она была совладелицей «Грузовой Службы». А до этого вместе с сыном экс-главы Нацбанка Петра Прокоповича владела медцентром «Кравира». «Но в 2019 году между ними возникли трения и их пути разошлись», — уточняют авторы расследования. Также они пытались связаться с бизнесвумен, но она не ответила на звонки.

По данным «Белорусского расследовательского центра», во время строительства «Мерси» партнером семьи Зубариков на протяжении двух лет был бизнесмен Валерий Шумский, который умер в ноябре 2020 года от коронавируса.

Владельцы клиники отрицают причастность к ней Виктора Лукашенко

Авторы расследования смогли связаться с Артуром Зубариком. Он сказал, что не вовлечен в ежедневное управление «Мерси», уверил, что их текущая деятельность не имеет отношения к «делу ортопедов». Он также отрицает, что к его клинике имеет отношение Виктор Лукашенко.

— Это все неправда. Не доверяйте тем, кто распространяет эти слухи, — сказал бизнесмен и добавил, что «не знаком с Виктором Лукашенко», хотя и знает, кто это такой.

Чем еще известен Артур Зубарик

Артур Зубарик также известен своей деятельностью по переработке и транспортировке сжиженных углеводородных газов (СУГ) — пропана и бутана, которые используются в качестве топлива для автомобилей. Одно время СМИ обвиняли связанную с Зубариком компанию в реэкспорте российского СУГа в Польшу и Украину через Беларусь. Хотя сам Артур Зубарик уверяет, что «никакого реэкспорта в юридическом смысле этого слова не было», потому что внутри ЕАЭС нет таможенных границ.

— Спокойно закупали [в России или Казахстане] и продавали [в Польшу и Украину], — сказал бизнесмен. Сейчас, по его словам, из-за санкций и войны в Украине этот бизнес не ведется.

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