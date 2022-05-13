Жадные российские генералы устроили на Херсонщине кровавые «разборки» с ФСБ 14 13.05.2022, 14:35

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Дело дошло до стрельбы.

На территории Херсонской области, где начала свое временное господство российская армия, продолжаются ссоры в кругу высшего руководства. И бьются они не из-за тактики ведения боя, а из-за планов грабить.

Об этом заявили в украинских спецслужбах, сообщает 24 канал.

Разборки начались между самими генералами "второй армии мира". Они убеждены, что смогут несколько месяцев удерживать занятые позиции на юге Украины, так что решили не терять время и незаконно обогащаться.

О таких возможностях узнали и ФСБшники, также прибыв на оккупированные территории.

По данным украинских спецслужб, генералы и сотрудники ФСБ не только не могут спокойно договориться, а даже устраивают бойню. Дела у них доходят до стрельбы.

Напомним, российские оккупанты пытаются воровать не только золото и другие ценные вещи, но и бытовую технику. Все награбленное они таскают за собой. Так, в одном из окопов украинские защитники нашли украденную стиральную машину.

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