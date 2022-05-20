Родителям белоруски, уехавшей за рубеж, пришло извещение о повышенной коммуналке 1 20.05.2022, 12:24

Уехал за границу — стал «тунеядцем»?

Читательница dev.by уехала в Польшу и, проработав месяц дистанционно, переоформилась из минского офиса в польский. Через месяц по месту регистрации в РБ пришло «письмо счастья».

На конверте был штамп районной администрации областного центра, в котором зарегистрирована девушка.

— Я уехала из Беларуси в марте, будучи еще сотрудником минской компании, — рассказала читательница. — Только 8 апреля я уволилась и стала работать в польском офисе. А 16 мая родители получили это письмо на мое имя.

Я сразу подумала, что это какая-то ошибка: собственник квартиры — отец, пенсионер, я никогда за нее не платила, своего жилья у меня нет. Позвонила по указанному телефону, но там сказали, что так как я прописана у родителей, то с них будут брать повышенную коммуналку.

Что изменилось после 25 марта

Постановление Совмина № 166 от 25 марта 2022 года действительно сузило пространство для маневра недавно уволившихся белорусов. К числу тех, кому выставляют коммунальные счета (прежде всего на отопление и подогрев воды) по повышенному (полному) тарифу, оно относит и тех трудоспособных и не занятых в экономике граждан, кто уехал за рубеж больше чем на 30 дней.

У «свежеуволенных» граждан, которые остаются в стране, есть окно как минимум три месяца, чтобы найти новую работу или другое основание для невключения в список «тунеядцев». У тех, кто уехал, окна фактически нет — счетчик включается почти сразу. Работодатель день в день отчитывается об увольнении сотрудника, ФСЗН ежемесячно направляет в Минтруда список людей, которые уволены и не трудоустроены на 1-е число каждого месяца. ГПК ежемесячно информирует Минтруда о тех, кто находится за рубежом более 30 дней подряд, МНС — о плательщиках единого налога с ИП и других физлиц, ремесленниках и получающих дохов от аренды жилья и машиномест. Эти данные сводятся воедино и таким образом каждый месяц списки «тунеядцев» обновляются. Облисполкомы и минский горисполком ежемесячно передают в расчетно-справочные центры информацию о таких гражданах, а также «о жилых домах, где они зарегистрированы».

Некогда основанием для невключения в списки была работа за границей — по новому постановлению, таковым может быть только работа в странах ЕАЭС, то есть России, Казахстане, Кыргызстане и Армении. Работаешь в Польше, Грузии, Литве — все равно «тунеядец».

Из сообщения Минтруда и соцзащиты

Для оперативного мониторинга оценки текущей ситуации на рынке труда и своевременного принятия адресных мер, направленных на поддержку граждан и нанимателей, скорректированы сроки предоставления работодателями в Фонд социальной защиты населения информации о приеме и увольнении работников с ежеквартального на режим «реального времени».

Так, с 1 апреля 2022 года сведения о приеме и увольнении по форме ПУ-2 предоставляются:

при приеме на работу — не позднее 5 календарных дней со дня приема;

при увольнении с работы — не позднее дня увольнения.

Указанные изменения распространяются на трудовые отношения, возникшие либо прекращенные с 1 апреля 2022 года.

Исходя их этого, «процессинг» человека, уехавшего из Беларуси в марте и уволенного в апреле, действительно должен был завершиться в первой половине мая.

Другое дело, что «включение в список» не делает его автоматически плательщиком комуслуг. К плательщикам относятся собственник помещения, наниматель, арендатор, лизингополучатель и член организации застройщиков.

Так почему нашей читательнице пообещали, что собственнику придется платить за прописанного «тунеядца» по полной (мы убедились, что по указанному номеру отвечают именно так)? Вероятно, по ошибке.

Госслужащие исправились, а «виноват погранкомитет»

Когда девушка подготовилась к разговору и набрала повторно, чтобы уточнить все нюансы, содержание беседы изменилось.

— Со мной стали говорить по-другому, — рассказала она. — Проверили, что я не собственник, спросили, кто собственник, сказали, что во всем виноват погранкомитет — мол, это они присылают списки, а секретарь вносит имена в рассылку по адресам, как я понимаю, не вникая, собственник ты или нет.

Но хуже всего, что эта рассылка потом идет в расчетно-справочный центр, и если там не проверят, что я не собственник — выставят по полной. Чтобы остановить этот круговорот, мне сказали позвонить 30 мая и еще раз все рассказать — секретарь к тому времени выйдет из отпуска. Но самый прикол в том, что я была включена в списки незанятых еще за март, хотя уволилась только 8 апреля.

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