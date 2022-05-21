Фура с 28 тоннами швейцарского шоколада перевернулась в Полоцком районе 7 21.05.2022, 13:07

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Сладкий груз не пострадал.

Сообщение о ДТП поступило в Полоцкий РОВД 20 мая в районе 6 утра. По дороге из Полоцка в Витебск съехал в кювет и перевернулся большегруз. За рулем «Volvo» находился 26-летний житель Могилевской области. Он вез из Литвы груз швейцарского шоколада общей массой 28 тонн.

Прибывшим на место происшествия милиционерам мужчина рассказал, что примерно в 5:50 утра заснул за рулем. В результате аварии водитель не получил серьезных телесных повреждений, а вот для того, чтобы достать фуру из канавы сотрудникам Госавтоинспекции пришлось вызывать буксир. Сладкий груз также не пострадал. Его переместили в другую машину.

По факту ДТП начата проверка, которая установит все обстоятельства произошедшего, сообщается на сайте УВД Витебского облисполкома.

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