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Бунт в РФ: в Приморье депутаты потребовали прекратить войну в Украине

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  • 27.05.2022, 11:50
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Бунт в РФ: в Приморье депутаты потребовали прекратить войну в Украине
Фото: пресс-служба Законодательного собрания Приморского края

Их заявление вызвало «бурю» в региональном парламенте.

В Приморском крае группа депутатов законодательного собрания потребовала от президента России Владимира Путина прекратить войну в Украине.

Во время заседания регионального парламента они также потребовали вывести войска РФ из Украины, пишет Комерсант.

"Мы понимаем, что если наша страна не прекратит военную операцию, то сирот в нашей стране станет еще больше", - зачитал член фракции КПРФ Леонид Васюкевич обращение четырех депутатов-коммунистов.

Сообщается, что заявление вызвало возмущение в региональном парламенте. В частности, губернатор Олег Кожемяко призвал "вывести из зала" коммунистов Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу.

"Эти действия порочат российскую армию и наших защитников, которые стоят в борьбе с нацизмом. Изменник", - заявил губернатор.

В итоге обоих коммунистов лишили права голоса на сегодняшнем заседании законодательного собрания. Лидер местной фракции КПРФ Анатолий Долгачев отметил, что заявление было несогласованным "абсолютным демаршем".

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