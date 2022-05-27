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Украинская православная церковь Московского патриархата объявила о своей независимости от Московского патриархата

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  • 27.05.2022, 20:48
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Украинская православная церковь Московского патриархата объявила о своей независимости от Московского патриархата

Собор УПЦ МП выразил несогласие c патриархом РПЦ Кириллом, поддержавшим войну.

Собор Украинской православной церкви (УПЦ) принял решение о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви от Москвы.

«Собор осуждает войну как нарушение Божьей заповеди „Не убий!“ и выражает соболезнование всем, кто пострадал в войне. Собор обращается к властям Российской Федерации с просьбой продолжать переговорный процесс и поиск сильного и разумного слова, которое смогло бы остановить кровопролитие. Выражаем несогласие с позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине», — говорится в протоколе Собора.

Но главное — собор Украинской православной церкви (УПЦ) принял решение о полной самостоятельности и независимости Украинской православной церкви от Москвы.

В это время в Даниловом монастыре в Москве под председательством патриарха Московского и всея Руси Кирилла началось очередное заседание Синода Русской Православной Церкви. На нем присутствует патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

«В связи с международной обстановкой на заседание не прибыли блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий, митрополит Виленский и Литовский Иннокентий и митрополит Бориспольский и Броварской Антоний», — именно в таких формулировках РПЦ объяснила отсутствие представителей Украинской православной церкви.

Православная церковь в Украине

Напомним, в 2018 году Украина решила получить томос об автокефалии, или светским языком — грамоту о самоуправлении. В декабре при непосредственном участии бывшего в то время президентом Украины Петра Порошенко была создана Православная церковь Украины (ПЦУ).

«Это — церковь без Путина. Это — церковь без Кирилла. Это — церковь без молитвы за российскую власть и российское войско, которые убивают украинцев. Но это — церковь с Богом и Украиной!» — сказал Порошенко, объявляя о ее создании.

Автокефальная ПЦУ образовалась в результате слияния Украинской равноправной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

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