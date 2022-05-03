В белорусских школах вводят «новшества» по изучению истории 3.05.2022, 7:50

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Вопросы о войне будут в каждом билете на экзаменах.

В процессе изучения истории Беларуси в школах будет сделан еще больший акцент на период Великой отечественной войны. Вопросы о войне введут в каждый билет на экзаменах, а чтобы к ним подготовиться, школьникам придется ходить на специальный факультатив.

Об этом рассказал в понедельник заместитель министра образования Александр Кадлубай в эфире пропагандисткой программы на СТВ, передает zerkalo.io.

— У нас есть курс очень хороший, в 2004 году разработан, «Великая отечественная война советского народа в контексте Второй мировой войны», он очень подробный, и когда-то, к сожалению, от него ушли, — сказал чиновник. — Мы сейчас возвращаемся в рамках факультатива, но факультатив — это выбрал, не выбрал. Поэтому для подготовки к экзаменам ученикам будет рекомендовано выбрать этот курс, так как при выполнении экзаменационного билета и подготовке там обязательно будет вопрос — мы прорабатываем это — о Великой отечественной войне.

То есть у нас 20 билетов — вторым вопросом Великая отечественная война. Для того чтобы школьнику подготовиться и педагогу подготовить, в 9-м классе этот курс будет выбираться всеми школьниками, — добавил замминистра.

Не будет ли перекосом такое большое внимание к одной ВОВ на фоне всей остальной истории страны, спросил один из ведущих. Гости студии — политолог Николай Щекин, замглавы МВД и другие — ответили, что вся белорусская история стоит того, чтобы ей гордиться, но больше внимания теме ВОВ теперь, на фоне войны в Украине, нужно уделять потому, что «изменилось время» и «надо готовить патриотов».

Напомним, со следующего учебного года экзамены по истории Беларуси школьники будут сдавать не после 11-го, а после 9-го класса.

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