СМИ: Путина готовят к операции в Национальном центре онкологии 18 1.06.2022, 11:14

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Один из корпусов закрыт для приема других пациентов.

После трех месяцев полномасштабного военного вторжения России на территорию независимой Украины появилась информация о том, что президента РФ Владимира Путина готовят к операции.

Об этом сообщает ТГ-канал "Сможем объяснить".

Как удалось выяснить журналистам канала, оперировать президента страны-агрессора планируют в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н. Н. Блохина.

Информацию о том, что Путину предстоит операция в связи с онкологией также подтвердил израильский журналист, обозреватель интернет-издания "Детали" Марк Котлярский.

В беседе с каналом "Можем объяснить" Котлярский уточнил, что один из его источников — из столичных врачебных кругов, другой близок к подразделению кремлевской администрации, отвечающему за здоровье первого лица.

Для операции готовится и закрыт для приема прочих пациентов один из корпусов Центра Блохина, сейчас пациента № 1 ждут на предоперационное обследование (пункцию брюшной полости).

Путин и его диагноз:

29 мая Daily Mirror и ряд других европейских СМИ со ссылкой на источник в ФСБ сообщили, что у Путина "тяжелая форма быстро прогрессирующего рака", и что его предупредили о скорой смерти.

30 мая 2022 года бывший депутат Госдумы Илья Пономарев отреагировал на заявление американского режиссера Оливера Стоуна, что президент РФ Владимир Путин переболел раком.

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