Террорист Стрелков-Гиркин: Никуда Лукашенко уже не денется

Террорист Стрелков-Гиркин: Никуда Лукашенко уже не денется24
- 29.06.2022, 8:35
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Диктатор позволил втянуть себя в полномасштабную войну.
Экс-главарь российских боевиков в Крыму и на Донбассе в 2014-м, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков (Гиркин) в своем очередном стриме высказался по поводу перспективы вступления Беларуси в войну против Украины, сообщает euroradio.fm.
"Я уверен, что Беларусь, рано или поздно, вступит в войну, — говорит он. — Никуда она сейчас уже не денется. Но Лукашенко будет тянуть до последнего. Это 100%".
В мае Стрелков заявлял, что "воевать белорусам все равно придется".