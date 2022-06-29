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Террорист Стрелков-Гиркин: Никуда Лукашенко уже не денется

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  • 29.06.2022, 8:35
  • 14,488
Террорист Стрелков-Гиркин: Никуда Лукашенко уже не денется
Игорь Стрелков-Гиркин

Диктатор позволил втянуть себя в полномасштабную войну.

Экс-главарь российских боевиков в Крыму и на Донбассе в 2014-м, полковник ФСБ в отставке Игорь Стрелков (Гиркин) в своем очередном стриме высказался по поводу перспективы вступления Беларуси в войну против Украины, сообщает euroradio.fm.

"Я уверен, что Беларусь, рано или поздно, вступит в войну, — говорит он. — Никуда она сейчас уже не денется. Но Лукашенко будет тянуть до последнего. Это 100%".

В мае Стрелков заявлял, что "воевать белорусам все равно придется".

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