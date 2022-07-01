Российские истребители ударили по Змеиному фосфорными бомбами 3 1.07.2022, 21:43

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Главнокомандующий ВСУ опубликовал видео ударов.

Пара российских истребителей Су-30 обстреляла остров Змеиный запрещенными фосфорными бомбами. Об этом сообщает главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Руководство вооруженных сил РФ не придерживается даже собственных заявлений, которые декларируют "жестом доброй воли". Сегодня около 18:00 с аэродрома Бильбек пара самолетов Су-30 ВКС ВС РФ дважды нанесла авиационный удар фосфорными бомбами по острову Змеиный, где якобы "завершили выполнение задач", - заявил Залужный.

Главком ВСУ подчеркнул, что эти факты необходимо знать всем, кто говорит о договоренностях с Россией.

"Единственное, в чем противник последователен, это неизменная "меткость" нанесения ударов. Внимание на видео", - добавил Залужный, опубликовав видео ударов.

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