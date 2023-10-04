Международный Красный Крест требует уволить лукашиста Шевцова 4.10.2023, 15:28

Дмитрий Шевцов

Либо прекратится финансирование.

Генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста (БОКК) Дмитрий Шевцов нарушил основные принципы движения, правила использования его эмблем и политику добросовестности федерации. Об этом говорится в заявлении по результатам расследования Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК).

«Несмотря на отсутствие доступа в Луганск и Донецк, расследование все же установило, что перемещением детей с этих территорий в Беларусь руководила другая организация, а не Белорусское общество Красного Креста, оно также не финансировалось МФКК. Расследование установило, что деятельность БОКК в работе с детьми сосредоточена внутри Беларуси», — говорится в заявлении.

Однако расследование показало, что Шевцов нарушил основные принципы движения, правила использования его эмблем и политику добросовестности федерации.

Правление Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца призывает Белорусский Красный Крест уволить Шевцова с должности генсека БОКК до 30 ноября этого года.

Если это не будет выполнено, МФКК пригрозил автоматически приостановить членство БОКК в федерации с 30 ноября. С того же дня будет прекращено финансирование — до тех пор, пока Шевцов будет оставаться на посту генсека БОКК.

«Нейтралитет имеет решающее значение в любом контексте, особенно во время международного вооруженного конфликта — МФКК не может допустить никакой политизации или манипулирования своей гуманитарной деятельностью. Каждое общество Красного Креста и Красного Полумесяца должно следовать основополагающим принципам и избегать любых политических действий. Для многих это определяет разницу между жизнью и смертью», — пояснили в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

При этом в МФКК высоко оценили работу волонтеров БОКК.

Как разворачивался скандал вокруг Шевцова

В июле генсек БОКК Дмитрий Шевцов посетил Донбасс и попал на камеру в форме с нашивкой Z — российской военной символикой. Между тем устав Красного Креста запрещает отдавать предпочтение какой-либо стороне в военных действиях.

Во второй свой визит на Донбасс Шевцов (уже в майке и кепке с логотипами Красного Креста) раздавал гуманитарную помощь и подтвердил на камеру пропагандистки «Беларусь 1», что Белорусский Красный Крест принимает «активное участие» в вывозе украинских детей в нашу страну — якобы на оздоровление.

Этим делом заинтересовалась Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК). Там осудили поездку Шевцова в оккупированные украинские регионы. В организации посчитали, что обстоятельства визита компрометируют ее основополагающие принципы. Федерация связалась с Белорусским Красным Крестом, чтобы выразить «серьезную озабоченность и предотвратить любую подобную деятельность в будущем», а также обратилась в комитет по соблюдению правовых норм и посредничеству МФКК и КП для расследования этого случая.

В МФКК также рекомендовали Дмитрию Шевцову отойти от дел и попросили сделать это до 3 октября. Но в начале сентября в Минске состоялось внеочередное заседание XXVI съезда Белорусского Красного Креста, на котором Шевцов был единогласно переизбран на должность генсека, несмотря на рекомендации МФКК.

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