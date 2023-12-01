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Красный Крест исключил Беларусь из организации

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  • 1.12.2023, 19:28
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Красный Крест исключил Беларусь из организации

Любое новое финансирование в отношении БКК будет приостановлено.

Членство Белорусского Красного Креста (БКК) в Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККиКП) приостановлено с 1 декабря. Об этом говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте организации.

В документе сообщается, что такая мера была принята в связи с тем, что БКК отказался снять с должности своего руководителя Дмитрия Шевцова. Претензии к нему были вызваны его заявлениями, в том числе о ядерном оружии и о похищении украинских деоей, а также его визитом в оккупированные российскими войсками украинские города Луганск и Донецк.

С 1 декабря Белорусский Красный Крест теряет свои права члена МФОККиКП. Любое новое финансирование в отношении БКК также будет приостановлено. Кроме того, БКК не сможет участвовать в Генеральной Ассамблее организации, а также голосовать или быть избранным на каких-либо уставных собраниях.

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