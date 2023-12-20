США придумали неожиданный способ, чтобы передать Украине ракеты для ЗРК Patriot 20.12.2023, 11:03

3,176

Издание Washington Post раскрылo подробности.

США обратились за помощью к Япония из-за нехватки средств ПВО в Украине и задержки голосования по финансированию в Конгрессе. Уже на этой неделе страна-партнер официально утвердит изменения в политике, которые позволят экспортировать несколько десятков ракет Patriot в Вашингтон.

Это даст Штатам гибкость для передачи большего количества современных средств ПВО в Украину. Об этом говорится в материале The Washington Post .

Япония производит ракеты для Patriot, главной системы ПВО США, по лицензии компании Raytheon.

В ходе трехстороннего саммита с Южной Кореей и на экономическом саммите в Сан-Франциско президент Джо Байден обсудил вопрос с премьер-министром Фумио Кисида. Сеул негласно пообещал предоставить Украине сотни тысяч артиллерийских боеприпасов за прошлый год – больше, чем все европейские страны вместе взятые. По словам официальных лиц, значительная часть этих боеприпасов уже предоставлена.

В материале говорится, что «Патриоты» не поедут непосредственно в Украину, а отправятся в США. Токио еще не представил график, но решение о количестве ракет ожидается «относительно скоро».

По данным издания, речь идет о перехватчиках PAC-2 и PAC-3. Первые предназначены для уничтожения некоторых типов баллистических ракет путем взрыва «вблизи», а вторые – это боеприпасы «на поражение», обладающие большей взрывной силой. Последние, по оценкам аналитиков, стоят 4 миллиона долларов за единицу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».