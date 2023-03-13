Андрей Шарендо: Лукашенко панически боится смелых людей 13.03.2023, 15:47

Андрей Шарендо

Фото: nn.by

Муж политзаключенной призывает к полной изоляции диктаторского режима.

Муж известной политзаключенной Полины Шарендо-Панасюк, активист гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Шарендо специально для Telegram-канала «Баста!» прокомментировал репрессии лукашистов в отношении своей супруги:

— Лукашенко не раз говорил, что с женщинами не воюет, но на самом деле Таракан панически боится смелых людей и всячески мстит им, независимо от их пола. Полина не только не сломалась в тюрьме, но даже там, в полной изоляции, продолжает свою борьбу.

Борьбу за честь и достоинство, борьбу за будущее Беларуси. Она стойкий, смелый человек и она будет держаться и продолжать противостояние с режимом.

Но не стоит забывать, что Полина — женщина. И долгое содержание в нечеловеческих условиях месяцами не может не отразиться на ее здоровье.

— В отношении Полины вновь возбуждено уголовное дело по ст. 411 УК РБ. Ранее по этой статье ей добавили еще один год лишения свободы. Получается, что срок заключения для политзаключенной может быть бесконечным?

— Да, на Полину опять заведено новое уголовное дело по ст. 411 ч.2. И нет сомнений, что Полине опять добавят срок, а на этот раз он уже может быть два года концлагеря. И так может продолжаться бесконечно. Точнее, пока мы не свергнем этот диктаторский режим. Но я верю, что это будет скоро.

— Как можно помочь Полине ?

— Помочь Полине можно простым способом — не сдаваться и продолжать борьбу против режима Лукашенко. Продолжать борьбу любыми способами до нашей полной победы.

Поэтому я призываю международное сообщество, политиков и правозащитные организации — прекратить любое отношение с диктаторским режимом Лукашенко, усилить санкционное давление! Нужно перейти к полной изоляции режима синелапого во всех сферах.

Только решительность и конкретные действия могут освободить Полину и других политзаключенных.

Поддержите Полину письмами и открытками: ИК № 24. 247526, ул. Производственная, 44, г. п. Заречье, Речицкий район, Гомельская область

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.