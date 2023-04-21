Диетолог поделилась рецептом чая для сжигания жира на животе

Диетолог поделилась рецептом чая для сжигания жира на животе1
- 21.04.2023, 13:58
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Этот продукт улучшает моторику желудочно-кишечного тракта.
Бывают случаи, когда человек худеет, а вот живот остается без изменений. Это может быть связано со вздутием живота, а не с жиром, который не может уйти, о чем мы часто даже не подозреваем.
По словам врача-диетолога Лизы Афинской, для того, чтобы стать обладательницей плоского живота, достаточно решить проблему вздутия. Дело в том, что при вздутии в организме задерживается жидкость, при этом ее также задерживают и соль, заменители сахара, консервированные продукты в рационе.
Диетолог посоветовала обратить внимание на имбирь, чтобы живот стал плоским. Этот продукт улучшает моторику желудочно-кишечного тракта и избавляет от медленного переваривания продуктов.
Эксперт предложила заваривать чай с добавлением имбиря, лимона или апельсина.
«Возьмите кусочек корня имбиря (около 2,5–5 см), помойте, очистите от кожуры и натрите на терке. Поместите имбирь в большую кружку и залейте кипятком. Оставьте настаиваться на 10–15 минут, затем добавьте кусочек лимона или апельсина», — рассказала диетолог.
Напиток не должен быть слишком горячим. С осторожностью к чаю нужно отнестись людям, принимающим антитромбоцитарные препараты или антикоагулянты.
Кроме того, бывают случаи, что имбирь вызывает изжогу, дискомфорт в животе, замедляет свертываемость крови, при таких симптомах его нужно прекратить пить.