закрыть
2 июня 2023, пятница, 11:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Череватый: ВСУ в Бахмуте достигли главного

  • 2.06.2023, 11:18
  • 1,416
Череватый: ВСУ в Бахмуте достигли главного
Сергей Череватый

Противник бежал с большими потерями.

Украинские военные истощили силы ЧВК «Вагнера» в Бахмуте и заставили их сбежать с большими потерями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

«Мы добились главного: мы истощили, убили их и заставили «Вагнера» убежать и мы сейчас наносим мощные удары по их группировке. Войска, которые заходят вместо «Вагнера», мягко говоря, не очень стремятся это делать. Они знают, что было с их предшественниками, их моральное состояние далеко от оптимального», - сказал он.

Череватый отметил, что сейчас россияне проводят ротацию в Бахмуте и прикрывают свою деятельность мощным артиллерийским огнем.

Так, только за эти сутки оккупанты 452 раза били из ствольной артиллерии и РСЗО по украинским позициям, совершили 6 авианалетов. При этом боестолкновений не было.

«Мы не даем врагу спокойно проводить ротацию, наносим удары - 107 оккупантов уничтожено, 126 получили ранения, уничтожили вражеский БМП, 7 пушек, самоходную артиллерийскую установку «Пион», 3 полевых склада с боеприпасами и 4 военных автомобиля», - сказал он.

Он также напомнил об огромных потерях среди наемников. Так, западные медиа сообщали о потерях ЧВК «Вагнера», которые составляющих от 60 до 100 тысяч раненых и погибших бойцов.

При этом, по словам Череватого, многие сходятся во мнении, что минимум 20 тысяч убитых при попытке взять районный центр - это невероятно много.

Ситуация в Бахмуте

В настоящее время россияне перегруппируются на Бахмутском направлении. Так, ЧВК «Вагнера» выводят свои войска, а вместо них на позиции заходит регулярная армия РФ.

По данным Минобороны, россияне контролируют большую часть Бахмута, но Силы обороны контролируют фланги. Украинские бойцы пытаются взять Бахмут в оперативное оцепление.

Между тем, в Нацгвардии сообщали, что оккупанты на Бахмутском направлении почти потеряли инициативу и перешли к обороне.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников
Срочно требуется механик гильотины
Срочно требуется механик гильотины Владимир Халип
Птичку жалко?
Птичку жалко? Ирина Халип