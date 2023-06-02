ВСУ разгромили ракетами Storm Shadow российских военных в порту Бердянска 2.06.2023, 12:36

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В оккупированном городе раздались мощные взрывы.

Взрывы в Бердянске раздались 2 июня. В частности, украинские военные попали по позициям захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянскую городскую военную администрацию и местные Telegram-каналы.

«В Бердянске снова расцветает «бавовна»! Есть попадание по позициям оккупантов

Спасибо ВСУ за то, что приближают освобождение города», - написали в МВА.

По предварительным данным, несколько ракет Storm Shadow прилетели в район порта, что подтверждают и оккупанты.

К тому же, в селе Осипенко также слышали взрыв, а в районе полигона видели дым, который быстро исчез. В небе также была видна полоса, при чем не от самолета.

Местные сообщают, что ракета летела и в сторону Косы, но ее сбили. Она могла упасть в районе Слободка.

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