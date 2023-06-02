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После удара ракет Storm Shadow российские корабли бегут из Бердянска

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  • 2.06.2023, 14:48
  • 3,654
После удара ракет Storm Shadow российские корабли бегут из Бердянска

Эффектный момент «прилета» по порту попал на видео.

Как сообщал сайт Charter97.org, днем 2 июня в порту временно оккупированного Бердянска Запорожской области прогремели взрывы.

Видео прилетов ракет Storm Shadow обнародовал Telegram-канал «Бердянськ сьогодні/Бердянск сейчас». Судя по кадрам одной из съемок, к месту взрыва едут «скорые».

Кадры взрыва еще с одного ракурса публикует в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Позже стало известно, что в порт временно оккупированного Бердянска зашли два российских коммерческих судна и начали загружать краденое украинское зерно и металл. Об этом сообщила Бердянская городская военная администрация.

«В порт Бердянска вошли два российских корабля. Оккупанты продолжают разграблять наши земли. В один корабль сейчас загружают зерновые, а в другой – металл. Похоже, оккупанты чувствуют, что для них уже начался обратный отсчет», – сказано в сообщении.

Днем 2 июня в районе порта Бердянск прогремели взрывы.

«По предварительным данным, из Бердянского порта убегают корабли, недавно зашедшие для похищения украинских зерновых и металлолома. Спасибо ВСУ за удачную работу!» – написала в Telegram Бердянская городская военная администрация.

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